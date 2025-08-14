Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Trükkös IQ-teszt: csak a sasszeműek találják meg a 4657-est 3 másodperc alatt!

fejtörő optikai illúzió nehéz feladvány IQ-teszt
2025.08.14.
Szereted az összetett és igazi kihívást jelentő rejtvényeket? Akkor jó helyen jársz. Teljesítsd a feladványt és mérd fel logikai képességeid határait. Bizonyítsd be, hogy ez a különösen nehéz IQ-teszt sem foghat ki rajtad.

Próbára tennéd a szemedet és az agyad képességeit? Akkor ez a trükkös rejtvény neked szól. Nézd meg a képet, ahol a 4567-es számok között egyetlen 4657-es bújik meg. Sikerül megtalálod 3 másodpercen belül? Ez a vizuális IQ-teszt egyszerre szórakoztató és kihívást jelentő feladat, amely fejleszti a megfigyelőképességedet, a részletekre való figyelmet és azt, hogy milyen gyors az észlelésed. Vajon sikerül megtalálnod a rejtett számot, mielőtt lejár az idő? Mutatjuk a képet és kezdődhet is a keresés!

képes IQ-teszt
Képes IQ-teszt: találd meg a 4657-es számot 3 másodperc alatt!
Forrás: jagranjosh

IQ-teszt: hol rejtőzik a 4657-es szám?

Ez az izgalmas képrejtvény, maximálisan próbára teszi a figyelmedet. A feladat tehát még egyszer: 3 másodperc alatt megtalálni a 4657-es számot a 4567-esek között. Szerinted elég éles a szemed hozzá hogy megtaláld ebben az izzasztó IQ-tesztben az egyetlen elrejtett számot? Nézd meg figyelmesen a képet, mert az idő finoman szólva is elég szűkös. Két szempillantás, egy levegővétel. Nagyjából ennyi idő alatt kell sikerrel járnod. A rejtett szám megtalálásához teljes koncentrációra és maximális fókuszálásra van szükség.

Lehet, hogy ez a feladvány nehéz, azonban ezért olyan remek lehetőség arra, hogy bizonyítsd a hibák kiszűrésében, a komplex problémák megoldásában és a logikai gondolkodásban szerzett képességeidet. Vajon te milyen szinten állsz? Bebocsájtást nyerhetsz a legintelligensebb emberek elit társaságába, vagy még van hová fejlődnöd? Teszteld elméd képességeit!
Ha sikerült megtalálnod ebben az optikai illúzióban elrejtett 4657-es számot, tökéletes, 20/20-as a látásod, gratulálunk! Ez azt jelenti, hogy briliáns megfigyelő vagy és a legapróbb részletek sem kerülhetik el a figyelmedet. Ezúttal kifogott rajtad ez a feladvány? Akkor görgess lejjebb, ahol felfedjük a megoldást.

IQ-teszt megoldása

Az alábbi képen bekarikázva láthatod, hogy hol bujkált a 4657-es szám.

képes IQ-teszt megoldás
képes IQ-teszt megoldás
Forrás: jagranjosh

Tetszett a kihívás? Akkor OSZD MEG barátaiddal is, és derítsétek ki, vajon ki lesz az, aki először találja meg az eltérő számot, mindössze 3 másodperc alatt.

