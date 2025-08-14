Angelina Jolie visszatér a kémfilmek világába – Új thrillerrel érkezik

Angelina Jolie visszatér a kémfilmek világába és mi már alig várjuk.
Angelina Jolie új kémthrillerrel jelentkezik, amelyben egy renegát mesterszakértőt alakít, aki a saját szabályai szerint hajt végre titkos küldetéseket. A film rendezője Doug Liman, akivel Jolie már a Mr. & Mrs. Smith című kultikus alkotásban dolgozott együtt, a producerek között pedig Joe Roth és Jeff Kirschenbaum neve is szerepel.
A rajongók már izgatottan várják a premiert, és a film forgatása mellett Jolie a 2025-ös Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon is feltűnik Alice Winocour Couture című francia filmjében, valamint a Maude v Maude című akciófilmben Halle Berry oldalán.
Szóval a szigorú tekintetű díva teljesen visszatért az elhúzódó válása után. Ideje mindenkinek felkészülni!
