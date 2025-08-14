Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 14., csütörtök

katalin hercegné Harry herceg
kémthriller

Angelina Jolie visszatér a kémfilmek világába – Új thrillerrel érkezik

Mondadori Portfolio Editorial - Mondadori Portfolio
kémthriller Angelina Jolie akciófilm
Hajdú Viktória
2025.08.14.
Hollywood egyik legnagyobb akciódívája érkezik! Angelina Jolie ismét a kémvilágban mozog, ezúttal Doug Liman rendezővel készülő új filmjében. Vajon sikerül neki ismét elvarázsolni a rajongókat?

Angelina Jolie visszatér a kémfilmek világába és mi már alig várjuk. 

Angelina Jolie
Angelina Jolie új kémfilmmel jelentkezik. 
Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Angelina Jolie visszatér! Méghozzá a kémekhez

Angelina Jolie új kémthrillerrel jelentkezik, amelyben egy renegát mesterszakértőt alakít, aki a saját szabályai szerint hajt végre titkos küldetéseket. A film rendezője Doug Liman, akivel Jolie már a Mr. & Mrs. Smith című kultikus alkotásban dolgozott együtt, a producerek között pedig Joe Roth és Jeff Kirschenbaum neve is szerepel.

A rajongók már izgatottan várják a premiert, és a film forgatása mellett Jolie a 2025-ös Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon is feltűnik Alice Winocour Couture című francia filmjében, valamint a Maude v Maude című akciófilmben Halle Berry oldalán. 

Szóval a szigorú tekintetű díva teljesen visszatért az elhúzódó válása után. Ideje mindenkinek felkészülni! 

Azt beszélik: Angelina Jolie-ba szerelmes Johnny Depp - Videó

Bár pár napja még azt pletykálták, hogy a színész a 40 évvel fiatalabb Jenna Ortegára vetette ki a hálóját, úgy tűnik, egész máson ügyködik valójában. Azt beszélik, Johnny Depp új választottja, Angelina Jolie.

Újabb döfés Brad Pitt szívébe — A válás véglegesítése után sem kíméli exét Angelina Jolie

Miután véglegesítette válását Brad Pittel, a Maria sztárja úgy döntött, továbblép. Angelina Jolie döntése azonban a gyerekeit, és így volt férjét is érinti, nem is kicsit.

Brad Pitt nem kertelt: ezt gondolja Jennifer Aniston és hipnotizőr pasija kapcsolatáról

Már húsz éve elváltak, de még mindig érdekli a sorsa? Állítólag igen: Brad Pitt örül, hogy Jennifer Aniston párra talált.

 

