Így hatással lehet az űrben töltött két hét Kapu Tibor szervezetére: komoly fizikai és mentális kihívások várnak rá

A sugárzás az űr egyik legnagyobb veszélye

A Föld mágneses védelme az ISS-en részben még érvényesül, de így is egy évnyi földi dózisnak megfelelő sugárzás éri az asztronautákat mindössze egy hét alatt. A hosszú távú hatások között DNS-károsodás, daganatok, sőt neurodegeneratív betegségek kockázata is fennáll.

Mentális terhelés, megváltozott immunrendszer és mikrobiom

Az űrkörnyezet nemcsak a testet, de a lelket is próbára teszi. Az elszigeteltség, a szűk tér és az állandó fényváltozások alvászavarokat, hangulatingadozást és kognitív zavarokat okozhatnak. A pszichés megterhelést strukturált napirenddel és mentális támogatással próbálják kezelni. Az immunrendszer is gyengül, a T-sejtek aktivitása csökken, a fertőzések iránti érzékenység nő. A fedélzeti mikroorganizmusok – például a Salmonella – agresszívebbé válhatnak, és nőhet az antibiotikum-rezisztencia is.