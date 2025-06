A születésnapján halt meg a Herkules és a Xena gyönyörű színésznője

Marise Wipani halálhírét a családja tette közzé a színésznő hivatalos Facebook-oldalán. Wipani 2025. június 6-án, 61. születésnapján hunyt el, szerettei körében, békésen. A halál pontos okát nem közölték.

Marise Wipani a születésnapján halt meg

Marise Wipani fantasy-sorozatokban játszott

Wipani pályafutása az 1980-as években indult: 1984 és 2008 között közel húsz filmben és televíziós sorozatban szerepelt. Új-Zélandon nemcsak színésznőként, hanem modellként is ismertté vált, a nemzeti szépségverseny udvarhölgyei között is emlegették. A nemzetközi közönség, különösen a magyar nézők, leginkább a Herkules-univerzum produkcióiból ismerhették: szerepelt a Herkules, a Xena: A harcos hercegnő és a Herkules a Minotaurusz útvesztőjében című tévéfilmben. A fantasy- és kalandsorozatok mellett Marise Wipani vendégszereplőként feltűnt a Waikiki párosban is. A színésznőt családja, barátai, a szakma és a rajongók is gyászolják.