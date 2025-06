Fejben dől el? — A maszturbáció meglepő hatásai a mentális egészségre

Amíg egyre nyíltabban beszélünk a mentális egészségről, a hálószobatitkokat még mindig tabutémaként kezeljük, amiről nem szívesen beszélünk nyilvánosan. Az önkielégítés is de tartozik. Mindenki csinálja, és mégis kínosan érezzük magunkat, amikor szóba kerül. Még kevesebben ismerik fel, milyen fontos szerepet játszhat a lelki egyensúly megőrzésében.

Az önkielégítés tudatosan használva segíti az önelfogadást, az önismeretet és remek stresszoldó.

Forrás: Shutterstock

Az önkielégítés természetes stresszoldó, ami mindig „kéznél” van

Az önkielégítés közben és után a szervezet hormonkoktélt termel. A dopamin, az oxitocin és az endorfin felszabadulása nemcsak örömérzetet hoz, de érzelmi megkönnyebbülést is. Az oxitocin a szervezeted leghatékonyabb hormonja, amit szorongás ellen be tud vetni. Ez a hormon nem véletlenül kapcsolódik a biztonságérzethez és kötődéshez. Egy feszültséggel teli nap végén pár perc "énidő" is képes drasztikusan javítani a közérzeted. Egyes munkahelyeken, ahol nagyon stresszes a munka, külön helységeket biztosítanak az alkalmazottaknak erre a tevékenységre.

Önismereti gyakorlat – Terápiás hatással

A maszturbációra sokan csupán testi dologként gondolnak, de valójában egy komplex önismereti folyamat is egyben. Az, hogy mikor, hogyan és mire reagál a tested, visszajelzést adhat arról is, mennyire vagy jelen az életedben, mennyire vagy összhangban önmagaddal. Számos szexuálpszichológus és mentálhigiénés szakember ajánlja az önkielégítést, mint eszközt a testtudatosság és az önelfogadás fejlesztésére.

Bűntudat helyett mentális tehermentesítés

Sokan éreznek bűntudatot az önkielégítés miatt – különösen azok, akik olyan kulturális közegből érkeztek, ahol ez a téma még mindig tabu. Pedig a lelki egészség egyik kulcsa az önelfogadás, amely során megtanuljuk levetkőzni azokat a gondolkodásunkba mélyen beépült hiedelmeket, amelyek szégyent társítanak egy teljesen természetes emberi szükséglethez. Amikor sikerül elengedni a bűntudatot, és az önkielégítést az öngondoskodás egyik formájaként kezeljük, az felszabadító hatással lehet az önbecsülésünkre is.

A testi-lelki jóllét kéz a kézben jár

Nem kell pszichológusnak lennünk ahhoz, hogy felismerjük: a stressz, az elfojtás, a feszültség hosszú távon testi tünetekhez vezethet. A rendszeres, tudatos önkielégítés viszont éppen ezeknek a pszichoszomatikus következményeknek vehet elejét. Segít elengedni a felgyülemlett feszültséget, javítja az alvásminőséget és a koncentrációt, és általánosan pozitívabb mentális állapothoz vezethet. Egy egyszerű, mégis hatásos módja annak, hogy „kikapcsold” az agyad egy pörgős nap végén.