A számmisztika nem hazudik: ha ezen a napon születtél, különleges tulajdonsággal rendelkezel

A születésünk pontos napja nemcsak azt befolyásolja, mikor nézhetünk horrorfilmet, hanem jellemünkről is árulkodik. A számmisztika szerint azok, akik a hónap három különleges napján látták meg a napvilágot, igazán szerencsés csoporthoz tartoznak: rendkívül erősek, kitartóak, és szinte bármilyen helyzetben feltalálják magukat. Te is közéjük tartozol?
Proaktív, céltudatos személyek, akik még a legnagyobb káoszban is hatékonyan szűrik ki a zavaró tényezőket. A számmisztika szerint tudatossággal, rendíthetetlen ellenállóerővel, páratlan pénzügyi érzékkel vannak megáldva, akiket még lóval sem lehet elvontatni a céljaikhoz vezető útról. Tisztában vannak felelősségükkel, kötelességtudóak, kitartóan dolgoznak a sikerért, ugyanakkor tisztában vannak saját korlátaikkal.
Az asztrológia szerint a 8-as szám a Szaturnusszal áll kapcsolatban, mely az önfegyelem, a kitartás és az önuralom bolygója.
Ugyan a 13-as számot legtöbben balszerencséhez kötik, akiket a hónap ezen napján hozott a gólya, különösen szerencsésnek mondhatók. A numerológia szerint az 1-es számjegy kezdeményezőképességgel, míg a 3 páratlan önkifejezéssel áldotta meg az egyént, felruházva a bátorság ajándékával. Ennél fogva a társasági élet szíve, aki szellemes ötletekkel, spontaneitással, kezdeményezéssel vívta ki mások tiszteletét. Mivel a 13, ha a számjegyeket összeadjuk, 4-re redukálódik, ez a születési nap a számmisztika alapján strukturált gondolkodással, stabilitással is rendelkezik.
A 13-án született emberek hisznek önmagukban, és egy percig sem kételkednek abban, hogy megvalósíthatják terveiket.
Akik a 2-es számjegy ragyogó kommunikációs készségét, illetve a 6-os számjegy nyugalmat sugárzó jelenlétét kapják útravalóul, eleve előnyből indulnak a születési számuk alapján. Hogyha ehhez hozzávesszük, hogy a két szám, ha összeadjuk, 8-ra redukálódik, mely sikerrel, anyagi bőségszaruval, valamint karmikus jutalmakkal kecsegtet, elfog minket az irigység.
A számmisztika a hónap 26. napjának szülötteit elkötelezett, inspiráló, segítő szándékú embernek írja le, akik folyamatosan ismeretlen területeket tárnak fel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.