A számmisztika nem hazudik: ha ezen a napon születtél, különleges tulajdonsággal rendelkezel

A születésünk pontos napja nemcsak azt befolyásolja, mikor nézhetünk horrorfilmet, hanem jellemünkről is árulkodik. A számmisztika szerint azok, akik a hónap három különleges napján látták meg a napvilágot, igazán szerencsés csoporthoz tartoznak: rendkívül erősek, kitartóak, és szinte bármilyen helyzetben feltalálják magukat. Te is közéjük tartozol?

Akinek születési száma három meghatározott napra esik, nagy erő lakozik benne a számmisztika szerint.

Forrás: E+

Akik ezen a 3 napon születtek minden kihívást legyőznek a számmisztika szerint

1. A hónap 8. napja

Proaktív, céltudatos személyek, akik még a legnagyobb káoszban is hatékonyan szűrik ki a zavaró tényezőket. A számmisztika szerint tudatossággal, rendíthetetlen ellenállóerővel, páratlan pénzügyi érzékkel vannak megáldva, akiket még lóval sem lehet elvontatni a céljaikhoz vezető útról. Tisztában vannak felelősségükkel, kötelességtudóak, kitartóan dolgoznak a sikerért, ugyanakkor tisztában vannak saját korlátaikkal.

Az asztrológia szerint a 8-as szám a Szaturnusszal áll kapcsolatban, mely az önfegyelem, a kitartás és az önuralom bolygója.

2. A hónap 13. napja

Ugyan a 13-as számot legtöbben balszerencséhez kötik, akiket a hónap ezen napján hozott a gólya, különösen szerencsésnek mondhatók. A numerológia szerint az 1-es számjegy kezdeményezőképességgel, míg a 3 páratlan önkifejezéssel áldotta meg az egyént, felruházva a bátorság ajándékával. Ennél fogva a társasági élet szíve, aki szellemes ötletekkel, spontaneitással, kezdeményezéssel vívta ki mások tiszteletét. Mivel a 13, ha a számjegyeket összeadjuk, 4-re redukálódik, ez a születési nap a számmisztika alapján strukturált gondolkodással, stabilitással is rendelkezik.

A 13-án született emberek hisznek önmagukban, és egy percig sem kételkednek abban, hogy megvalósíthatják terveiket.

3. A hónap 26. napja

Akik a 2-es számjegy ragyogó kommunikációs készségét, illetve a 6-os számjegy nyugalmat sugárzó jelenlétét kapják útravalóul, eleve előnyből indulnak a születési számuk alapján. Hogyha ehhez hozzávesszük, hogy a két szám, ha összeadjuk, 8-ra redukálódik, mely sikerrel, anyagi bőségszaruval, valamint karmikus jutalmakkal kecsegtet, elfog minket az irigység.