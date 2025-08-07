Szegény arisztokrata gazdag feleséget vesz: családjuk árusította ki az amerikai dollárhercegnőket

Az Aranykor c. kosztümös sorozatban Gladys Russel végül a neki kijelölt brit arisztokrata felesége lesz, hogy szabad akaratától és boldogságától megfosztva egy sivár életbe meneteljen. Története nem fikció, gazdag amerikai lányok százai jártak hasonló cipőben, akiknek életét zsíros hozománnyal rangra és társadalmi felemelkedésre váltották. Ők voltak az ún. „dollárhercegnők”, történetük pedig közel sem volt tündérmese.

Consuelo Vanderbildt volt a legismertebb dollárhercegnő, akinek férje egy brit arisztokrata volt.

Forrás: Hulton Archive

Újgazdag arisztokraták vagy áldozatok? Kik voltak az amerikai dollárhercegnők?

Az 1800-as évek Amerikája a kapitalizmus bölcsője volt, ahol csakhamar megjelent az új burzsoázia. Vagyonuk hatalmas, társadalmi megbecsültségük annál kisebb volt, felkapaszkodott, idegen senkik voltak a régi arisztokrácia szemében. Ilyen helyzetben csak egy dolgot tehettek az újgazdag mágnások: túl kellett licitálni a régi felső tízezret.

Ez nem csak fényűző bálokban, hanem bizony házasságban is meglátszott: busás hozományért cserébe lányaikon keresztül mintegy nemesi rangot vásároltak maguknak.

Tudniillik az Egyesült Államokban akkoriban minden, ami az öreg kontinensről érkezett, magasabb polcon helyezkedett el, egy arisztokratával kötendő házasság pedig a legjobb esély volt a társadalmi felemelkedésre. Egy olyan személyt, akinek lánya egy európai nemes felesége, mégsem nézhet ki a társaság.

A dollárhercegnő-jelenség gazdaságtörténeti háttere

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy egy olyan társadalomban, ahol egy rangon aluli házasság akár kitagadással is járhatott, ősi nemesi házak miért választottak cím nélküli örökösnőket feleségnek? A 19. századi ipari forradalom teljesen átrajzolta a korábban feudalista, földművelésen alapuló társadalmat. Azok az arisztokraták, akik nem tudtak haladni a korral, csökkentek mezőgazdaságból származó bevételeik, ám birtokaik fenntartási költségei egyre csak nőttek, igen kilátástalan helyzetben voltak.

Ilyen körülmények között választhatták a rangnak megfelelő házasság és az elszegényedés útját, vagy igényeiket átalakítva pénzes ara után néztek.

Amerikában pedig számos, felfoghatatlanul vagyonos újgazdag iparos volt, akiknek egy arisztokratával köttetett házasság az áhított társadalmi megbecsülés legbiztosabb útja volt. Újvilági gazdagság és óvilági presztízs keveredett, ám ezek a házasságok nem az égben, hanem szivarfüstös irodákban köttettek.