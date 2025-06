Szívszorító! Nyilvánosságra hozták Pamela Bach utolsó szavait: három hónapja halt meg David Hasselhoff volt felesége

Pamela Bach, David Hasselhoff volt felesége és két lányának édesanyja márciusban lett öngyilkos. Most, három hónappal a tragédia után a nyomozási összefoglaló új részleteket tárt fel az asszony utolsó óráiról.

Nyilvánosságra hozták Pamela Bach utolsó szavait

Forrás: Getty Images North America

Pamela Bach utoljára a lányát hívta

A jelentés szerint Pamela Bach - akinek utolsó posztja nem utalt a bekövetkező tragédiára - halála napján, reggel 7:45 körül felhívta az egyik lányát, és azt mondta neki: „nagyon szereti”. Ezt követően a lánya többször próbálta elérni édesanyját, de az nem reagált a hívásokra és az üzenetekre. Pamela Bach szervezetében halála idején benzodiazepineket (erős nyugtatók) találtak, a nő hollywoodi otthonában lőtte fejbe magát. A tragikus esemény napján Hiromi Osiecki, Bach szomszédja a Daily Mailnek számolt be a látottakról. „Hayley hisztérikus volt, kiabált, ordítozott, sírt az utcán” – mondta Osiecki, majd kiderült az is, hogy a lánya találta meg az édesanyja holttestét. „Sírt, és azt mondta: »Csak az autómat akarom megkapni«” – tette hozzá. Később Hayley rendőrökkel távozott.

Taylor Hasselhoff, Pamela másik lánya március 12-én az Instagramon búcsúzott el édesanyjától: „Bármit megtennék a világon, hogy újra megölelhesselek, örök angyalom. Te vagy a legjobb barátom, az egész szívem, a mindenem. Megígérem, hogy büszke leszel rám (...)” A posztban tylor megfogadta, hogy „örökre megvédi” nővérét, Hayleyt is. „Anya, annyira szeretlek… a fájdalom elviselhetetlen, de erős leszek érted, és őrzöm az emlékedet, amíg újra nem találkozunk” - írta.

Bach egészségi és pénzügyi problémákkal küzdött

Pamela Bach egykori alkalmazottjának elmondása szerint Bach egészségi és pénzügyi problémákkal is küzdött. „Amikor utoljára láttam, bottal sétált” – idézte fel és arról is beszélt, hogy az asszony attól rettegett, hajléktalan lesz. Emellett azonban tervei is voltak, egy műsorban az idősödő hollywoodi sztárok életét szerette volna bemutatni.