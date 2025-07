A telefonfüggőség teszi tönkre a szexuális életedet? Egy kutatás szerint igen

Sokan bele sem gondolnak, hogy napi hány órát töltenek az okostelefonjuk előtt ülve. Mindegy, hogy az ember TikTok-pörgetéssel, chateléssel, vagy játékkal tölt el órákat a mobilján, néha érdemes utánanézni, hogy mennyi az átlagos képernyőidőnk, mert lehet, hogy megdöbbentő felismerésben lesz részünk. Most egy friss brit kutatás például rámutatott arra, hogy a nagy mennyiségű doomscrolling - vagyis a végtelen mennyiségű telefonnyomkodás, a negatív hírek és a közösségi oldalak görgetése - nem csak elveszi az időnket, hanem még a szexuális életünket is tönkreteheti. A telefonfüggőség ráadásul az életünk más területeire is negatív hatással lehet. Brit tudósok egy csoportja 2000 felnőtt bevonásával készített közvélemény-kutatást, amelyben arra keresték a választ, hogy mennyi időt töltenek az emberek a telefonjuk előtt, és hogy ez milyen hatással van a magánéletükre. Meglepő eredmények születtek.

A telefonfüggőség tönkreteheti a párkapcsolatodat és a szexuális életedet

Forrás: Shutterstock

Mi köze van a telefonfüggőségnek a szexuális életünkhöz?

A DailyStar számolt be róla, hogy a felnőttek átlagosan napi 96 percet töltenek a telefonjuk képernyőjét nyomkodva, ami azt jelenti, hogy átlagosan havi két teljes napot doomscrollingozással töltenek el. Ez pedig sokkal többet árthat nekünk, mint azt gondolnánk.

A kutatók szerint a nagy mennyiségű telefonozás kimerültté és túlterheltté tette az embereket, akik ennek hatására egyre többet szorongtak, és egyre kevesebbszer bújnak ágyba a párjukkal. A felmérés eredményéből kiderült, hogy a résztvevők 10 százaléka jelentős visszaesést tapasztalt a romantikus légyottok számában, miután megnőtt a telefonnyomkodással töltött idejük.

Ezen felül a megkérdezettek fele elismerte, hogy azért nem tud leállni a telefonozásról, mert miközben lapozgat a közösségi oldalakon, elveszíti az időérzékét, és csak utólag veszi észre, hogy már több órája nem is csinált semmi mást. A kutatásból kiderült az is, hogy a résztvevők negyede még csak nem is sejti, hogy napi hány órát tölt telefonozással, ugyanis sosem nézett még utána. A legszomorúbb adat azonban csak most következik: a felmérést kitöltők 52%-a elismerte, hogy a telefonnyomkodás miatt nincs elegendő ideje a hobbijaira, a családtagjaira, vagy kirándulni a természetben. A 40%-uk pedig még azt is bevallotta, hogy annyira függője a telefonjának, hogy nem tud már élethelyzet mondani, amely során ne vette volna elő a telefonját. Nyomkodták már temetések és esküvők ideje alatt is, de észrevették magukon azt is, hogy már a párjukkal való beszélgetés, vagy intim együttlét során is a telefonjukhoz nyúlnak, ha érkezik egy értesítés.