A világ legszerencsésebb eladója: mit lehet tudni Cristiano Ronaldo menyasszonyáról?

Cristiano Ronaldo menyasszonyának élettörténete kiválóan mutatja, hogy olykor bárkire rámosolyoghat a szerencse. Bemutatjuk, ki volt Georgina Rodríguez, és hogyan lett belőle a világ egyik legszerencsésebb nője.
Manapság vigyáznia kell az embernek, ha a social media felületekre téved, mert könnyen látáskárosodást szenvedhet Georgina Rodríguez hatalmas eljegyzési gyűrűjének fényétől, amivel szerelme, Cristiano Ronaldo lepte meg két közös gyermek és 8 közösen eltöltött év után. Nem meglepő tehát, hogy azokat is egyetlen kérdés foglalkoztat, akik nem különösebb focirajongók: ki ez a nő és hogy érte el, hogy minden idők egyik legsikeresebb sportolója megkérje a kezét? Mutatjuk!
Rodríguez Buenos Airesben, Argentínában született, de pár év után édesanyjával és testvérével egy kis spanyolországi városba költözött, Jacába. Mindig is magának való lány volt: bár sokszor érezte magát magányosnak, jobb szerette, ha az emberek békén hagyják és elmerülhet a saját kis világában. Annak érdekében, hogy ne szigetelődjön el teljesen a kortársaitól, édesanyja beíratta balettórákra, ahol úgy érezte, végre hazatalált: a tánc szerelmese lett és 16 éves koráig elég komoly szinten űzte.
Miután abbahagyta a táncot, az érdeklődése egyre inkább a divat felé irányult: 18 évesen Madridba költözött és a ruhák szerelmeseként nem meglepő módon az alkalmi modellkedés mellett különböző ruhaüzletekben kezdett el dolgozni.
Pályája csúcsa az volt, amikor értékesítőként kezdett el dolgozni a Guccinál – több szempontból is. Itt találkozott ugyanis először 2017-ben a Real Madrid világhírű focistájával, Cristiano Ronaldóval, aki természetesen azonnal megtetszett neki.
Nem meglepő módon az akkor 32 éves férfi is viszonozta a 23 éves eladólány vonzalmát: állítása szerint nagyon érdekes nőnek tűnt, aki sokkal érettebb a korához képest.
Később úgy írták le az első találkozásukat, mintha eleve elrendelt lett volna és állítólag azonnal egy hihetetlen béke és nyugalom szállta meg őket, amint megfogták egymás kezét.
Ekkor azonban még semmi sem történt: bár a focista egyre többször látogatott az ominózus boltba, kapcsolatuk szigorúan szakmai volt, az áttörésre pedig várni kellett addig, míg egy eseményen újra összesodorta őket az élet: ezt Ronaldo jelnek tekintette és azonnal vacsorázni hívta a nőt.
A romantikus este olyan jól sikerült, hogy járni kezdtek 2017-ben pedig hivatalossá tették kapcsolatukat a vörös szőnyegen is.
Nem meglepő módon Georgina azonnal a figyelem középpontjába került és elképesztően nagy követőtáborra tett szert, aminek különösen örült, hiszen mindig is célja volt, hogy szerelmétől függetlenül is megálljon a lábán és saját karriert építsen modellként, influencerként és üzletasszonyként.
A dolgok pedig egy csapásra felgyorsultak: számos márka és magazin modellje lett és a Párizsi Divathét kifutóján is végigvonult.
Emellett pedig számos együttműködést vállal (Instagramon a közel 70 millió követője van) és Ronaldóval közösen létrehoztak egy ingatlanügynökséget is Bellhatria Real Estate névvel.
2022-ben alapos betekintést engedett a magánéletébe: a Netflixen futó Soy Georgina című realityjében beszélt a gyermekkoráról, a kapcsolatáról Ronaldóval és a dolgos hétköznapjairól. A sorozat három évadon át futott és 2024 szeptemberében ért véget.
Bár Ronaldo mindig is nagy nőcsábász hírében állt, Georgina mellett teljesen lenyugodott: békében és szerelemben nevelik együtt 5 gyermeküket, melyből kettőnek Georgina adott életet. 2022 októberében a focista elárulta, hogy párjával eredetileg ikreket váltak, de kisfiuk, Ángel sajnálatos módon a szülést követően elhunyt.
A tragédia árnyékában azonban minden tőlük telhetőt megtettek, hogy boldogságban neveljék gyermekeiket otthonukban, Szaúd-Arábiában.
Bár a rajongók évek óta találgatták, hogy vajon mikor kel egybe a pár és vajon miért nem kéri meg Cristiano Georgina kezét, a férfi idén pontot tett az ügy végére és egy hatalmas gyémántgyűrűvel lepte meg szerelmét.
Az esküvő részleteiről egyelőre még nem osztottak meg információkat, de abban biztosak lehetünk, hogy világraszóló lakodalom lesz!
