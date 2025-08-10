Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 10., vasárnap Lőrinc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kalória

Mindened az éjszakai nasizás? 5 kaja amit lelkiismeret-furdalás nélkül ehetsz hajnali 3-kor is

kalória nassolás étel
Pópity Balázs
2025.08.10.
Az este hat után már nem eszünk szabályt valószínűleg egy olyan ember találta ki, aki sosem nézett Netflixet egy vödör popcorn társaságában. Pedig az éjszakai nasizás nem feltétlenül főbűn – csak nem mindegy, mit eszünk.

Az éjszakai nasizás nem feltétlenül bűn – csak nem mindegy, mit eszel. Ha már nem bírsz ellenállni a hívószónak, legalább válassz olyan falatokat, amik nem terhelik meg a gyomrodat és az egészségednek is jót tesznek. Összegyűjtöttünk 5 olyan kaját, amit nyugodt szívvel elmajszolhatsz pizsamában, akár félálomban a hűtő előtt állva is.

Éjszakai nasizáskor te is egyezkedsz a lelkiismereteddel?
Éjszakai nasizáskor te is egyezkedsz a lelkiismereteddel? 
Forrás: Shutterstock

Miért kívánjuk az éjszakai nasit?

Az esti vagy éjjeli nassolás nem csak szokás – gyakran stressz, kialvatlanság vagy rendszertelen étkezés következménye. Ilyenkor nem kalóriákat számolunk, hanem a vigaszt keressük. És persze a chips mindig hangosabban kiabál a konyhaszekrényből, mint a répa a hűtőből. De léteznek olyan ételek, amik nem tesznek keresztbe sem az alvásodnak, sem a diétádnak, még csak nem is fújnak fel, mint egy lufit és bűntudatod sem lesz tőlük másnap.

1. Avokádó – a másnapi reggeli anyagcseréd titkos szövetségese

A University of Illinois kutatása szerint egy avokádó lefekvés előtt fogyasztva képes javítani a következő napi zsíranyagcserét. Ráadásul szuper a szívednek, a vércukrodnak és a közérzetednek is. Egy kis teljes kiőrlésű pirítósra kenve majdnem Michelin-csillagos élmény.

2. Túró – az olcsó fehérjebomba, ami nem puffaszt

A News Medicalon megjelent kutatás szerint 2 evőkanál túró lefekvés előtt pont elég ahhoz, hogy segítse az izmok regenerálódását, anélkül, hogy reggel éhesen vagy elnehezülve ébrednél. Eheted sósan vagy édesen is.

2. Görög joghurt bogyós gyümölcsökkel

A fehérjedús görög joghurt kellemesen eltelít, miközben nem terheli meg a gyomrot. A bogyós gyümölcsök antioxidánsai pedig csodát tesznek az emésztéseddel. 

3. Főtt tojás pirítóssal

Ha valami sósra vágysz: a főtt tojás tökéletes fehérjeforrás, lassan emésztődik, és segít stabilan tartani a vércukorszinted

4. Zabkása mandulatejjel

Meleg, nyugtató, és ha nem öntöd nyakon fél tubus mézzel, akkor még egészséges is. A zab lassú felszívódású szénhidrát, ami nem okoz vércukor-ingadozást, és segít elaludni.

5. Házi popcorn – nem a mikrós fajta!

Egy kis olívaolajjal vagy airfryerben pirított natúr popcorn tökéletes ropogtatnivaló, tele rostokkal és minimális kalóriával. Csak ne fulladj bele a vajba meg a sóba.

Orlando Bloom reagált Katy Perry és Justin Trudeau randevújára — A színész iróniával tekint exe állítólagos kapcsolatára

Orlando Bloom reagált arra a bizarr állításra, miszerint volt menyasszonya, Katy Perry egy világvezetővel állna kapcsolatban. A pletykák szerint Katy Perry a volt kanadai miniszterelnökkel, Justin Trudeau-val randizik.

Orlando Bloom reagált Katy Perry és Justin Trudeau randevújára — A színész iróniával tekint exe állítólagos kapcsolatára

3 kajaszag, ami aktiválhatja a gyerekkori szorongásodat

A húsleves illata a vasárnapi ebédek meghittségét jelenti vagy inkább a csendes családi passzív-agresszióét? Egyes kajaszagok nem véletlenül triggerelnek és hozzák vissza azt a jól ismert gyerekkori szorongást.

3 kajaszag, ami aktiválhatja a gyerekkori szorongásodat

Dubai csoki recept: így készítsd el otthon

A dubai csokoládé egy ínycsiklandó és látványos édesség, ami hatalmas népszerűségnek örvend. Ha szeretnéd megtudni, hogyan készítheted el otthon a dubai csokit, íme a recept hozzá.

Dubai csoki recept: így készítsd el otthon

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu