Mindened az éjszakai nasizás? 5 kaja amit lelkiismeret-furdalás nélkül ehetsz hajnali 3-kor is

Az éjszakai nasizás nem feltétlenül bűn – csak nem mindegy, mit eszel. Ha már nem bírsz ellenállni a hívószónak, legalább válassz olyan falatokat, amik nem terhelik meg a gyomrodat és az egészségednek is jót tesznek. Összegyűjtöttünk 5 olyan kaját, amit nyugodt szívvel elmajszolhatsz pizsamában, akár félálomban a hűtő előtt állva is.

Éjszakai nasizáskor te is egyezkedsz a lelkiismereteddel?

Forrás: Shutterstock

Miért kívánjuk az éjszakai nasit?

Az esti vagy éjjeli nassolás nem csak szokás – gyakran stressz, kialvatlanság vagy rendszertelen étkezés következménye. Ilyenkor nem kalóriákat számolunk, hanem a vigaszt keressük. És persze a chips mindig hangosabban kiabál a konyhaszekrényből, mint a répa a hűtőből. De léteznek olyan ételek, amik nem tesznek keresztbe sem az alvásodnak, sem a diétádnak, még csak nem is fújnak fel, mint egy lufit és bűntudatod sem lesz tőlük másnap.

1. Avokádó – a másnapi reggeli anyagcseréd titkos szövetségese

A University of Illinois kutatása szerint egy avokádó lefekvés előtt fogyasztva képes javítani a következő napi zsíranyagcserét. Ráadásul szuper a szívednek, a vércukrodnak és a közérzetednek is. Egy kis teljes kiőrlésű pirítósra kenve majdnem Michelin-csillagos élmény.

2. Túró – az olcsó fehérjebomba, ami nem puffaszt

A News Medicalon megjelent kutatás szerint 2 evőkanál túró lefekvés előtt pont elég ahhoz, hogy segítse az izmok regenerálódását, anélkül, hogy reggel éhesen vagy elnehezülve ébrednél. Eheted sósan vagy édesen is.

2. Görög joghurt bogyós gyümölcsökkel

A fehérjedús görög joghurt kellemesen eltelít, miközben nem terheli meg a gyomrot. A bogyós gyümölcsök antioxidánsai pedig csodát tesznek az emésztéseddel.

3. Főtt tojás pirítóssal

Ha valami sósra vágysz: a főtt tojás tökéletes fehérjeforrás, lassan emésztődik, és segít stabilan tartani a vércukorszinted.

4. Zabkása mandulatejjel

Meleg, nyugtató, és ha nem öntöd nyakon fél tubus mézzel, akkor még egészséges is. A zab lassú felszívódású szénhidrát, ami nem okoz vércukor-ingadozást, és segít elaludni.

5. Házi popcorn – nem a mikrós fajta!

Egy kis olívaolajjal vagy airfryerben pirított natúr popcorn tökéletes ropogtatnivaló, tele rostokkal és minimális kalóriával. Csak ne fulladj bele a vajba meg a sóba.