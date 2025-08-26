Összesett stábtag, lelőtt operatőr: az Emily Párizsban nem az első, amelynek készítése során tragédia történt

Borzasztó tragédia történt az Emily Párizsban új évadának forgatása közben: a 47 éves Diego Borella váratlanul összeesett és meghalt, miközben a színészeket instruálta. A rendezőasszisztens augusztus 21-én a Danieli Hotelben berendezett utolsó jelenet felvételét irányította, amikor elveszítette az eszméletét a stábtagok szeme láttára. Hiába próbálta a helyszínen tartózkodó orvosi személyzet defibrillátorral újraéleszteni a férfit, már nem tudták megmenteni az életét. Nem ez volt az első haláleset, ami egy népszerű produkció forgatása során történt.

Forrás: IMDb

Az Emily Párizsban forgatásán történt tragédia nem az egyetlen

Egy váratlan haláleset bárkit letaglózna, gondoljunk csak bele, hogy milyen érzés lehet a színészeknek, és a stábtagoknak, hogy a szemük láttára veszítették el egy kollégájukat és jóbarátjukat, aki az elmúlt hónapokban szinte végig mellettük volt. A Netflix emiatt azonnal leállította az Emily Párizsban 5. évadának forgatását, és határozatlan időre felfüggesztette a munkát. A sorozat új évada eredetileg december 18-án került volna fel a streamingóriás oldalára, de a történtek fényében valószínűleg módosítani fog a Netflix a megjelenési dátumon - írja a VanityFair.

Amíg a stábtagok, és a Netflix sztárjai összeszedik magukat, addig utánanéztünk, hogy milyen produkciók forgatásán történt már hasonló tragédia az elmúlt években.

Rust

A világ talán legismertebb forgatási tragédiája a Rust című filmhez kapcsolódik, amely során a főszereplő Alec Baldwin egy kellékfegyverrel halálos sebet ejtett az operatőrön, Halyna Hutchinsonon. A fiatal nő halála megrázta a világot, Baldwinnak pedig évekig kellett bíróságra járnia, hogy bizonyítsa ártatlanságát. Végül felmentették minden vád alól, és balesetnek minősítették a halálesetet.

A holló

A Rust forgatásán történtek kísértetiesen hasonlítottak a 20 évvel korábbi Holló című film tragédiájára, mely során Brandon Lee életét veszítette. A fiatal színészre szintén egy kellékpisztollyal lőttek rá, ám a fegyver egy valódi Magnum revolver volt, amelyet nem megfelelően elkészített műlövedékkel töltöttek meg. Így bár hiányzott a lőpor a fegyverből, így is képes volt halálos sebet ejteni Bruce Lee fián.

Vámpírnaplók

Kevesen tudják, de a mai napig legnépszerűbb vámpíros sorozat sikerét is beárnyékolta egy szomorú haláleset. A Vámpírnaplók egyik korai évadát ugyanis a Georgia-állambeli Wayne megye egyik vasúti hídján forgatták eredetileg, ám egy váratlanul érkező tehervonat magával sodort több stábtagot is. Egyikük, egy Sarah Jones nevű asszisztens volt, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét veszítette a baleset után.