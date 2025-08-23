Tragédia az Emily Párizsban velencei forgatásán: összeesett és meghalt a stáb egyik tagja

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.23.
A Netflix sikersorozatának velencei forgatása közben esett össze az egyik rendezőasszisztens. Az Emily Párizsban stábjának tagja, a 47 éves Diego Borella kollégái szeme láttára halt meg, miközben a csapat az ötödik évad zárójelenetének forgatására készült.

A La Repubblica beszámolója szerint a mentősök csütörtökön este 7 óra körül siettek a helyszínre, a történelmi Hotel Danielibe, de már nem tudták megmenteni Diego Borella az életét.

Elhunyt az Emily Párizsban rendezőasszisztense, Diego Borella 47 éves volt
Forrás: Shutterstock

Diego Borella, az Emily Párizsban rendezőasszisztense elismert szakember volt

Az olasz média szerint Diego Borella íróként is dolgozott, meséket és gyermekkönyveket publikált. Úgy tudni, hogy az Emily Párizsban forgatását a rendezőasszisztens halála után leállították.

A forgatás, amely augusztus 15. és 25. között Velencében zajlik, várhatóan a következő napokban — a tragédia ellenére — időben befejeződik majd.

Az Emily Párizsban új évadát azért forgatják Olaszországban, mert az ötödik évad története szerint a Párizst imádó címszereplő, akit Lily Collins alakít a sorozatban, a római Agence Grateau-nál kap állást. Az új évad premierje december 18-án lesz a Netflixen.

A sorozat hivatalos odala egyelőre nem emlékezett meg az elhunyt rendezőasszisztenséről.

