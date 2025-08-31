Fájni fog: hasznos, de hangulatgyilkos tárgyak, amiknek menniük kell az otthonodból

Az otthonunk tele van olyan háztartási tárgyakkal, amelyeket gyakran csak megszokásból tartunk, vagy praktikusnak, nélkülözhetetlennek gondoljuk. De vajon tényleg hozzájárulnak a harmonikus lakberendezéshez, vagy épp ellenkezőleg: titokban elrontják a hangulatot? Egy lakberendezési szakértő most elárulta, melyik öt dologtól szabadult meg, mert szerinte csak gátolják az otthon szépségét és nyugalmát.

Ezek a lakberendezési tippek ki fognak lökni a komfortzónádból.

Forrás: Shutterstock

Háztartási eszközök, amik a stílusos lakberendezés útjában állnak

Az otthon nem csak négy fal, hanem a saját kis szentélyed – legalábbis akkor, ha nem rontod el néhány teljesen hétköznapi, de esztétikailag katasztrofális tárggyal. Nicolas Fairford, egy több mint 220 ezer követővel rendelkező lakberendezési influenszer megmutatta, melyik öt háztartási tárgytól szabadult meg végleg a saját otthonából, mert szerinte egyszerűen megölik a jó hangulatot. Spoiler: a lista fájni fog, mert tuti, hogy legalább kettőhöz ragaszkodni fogsz.

1. A tévé – A nappali zsarnoka

Imádjuk, gyűlöljük, de közben minden bútorunk köré van rendezve. Nicolas szerint a televízió a nappali legnagyobb hangulatgyilkosa:

Egy ronda fekete doboz, ami uralja a teret

- idézi a fiatal férfit a Daily Mail. Ő 18 éves kora óta nem tart tévét otthon, és ha mégis nézni akar valamit, laptopon oldja meg. Az üzenet egyszerű: ha a trendi lakberendezés számít, ne a tévé legyen a nappali középpontja.

2. A mikrohullámú sütő – A konyha fekete báránya

Praktikus? Igen. Szép? Hát, nagyon nem. Nicolas szerint a mikró ugyanazt teszi a konyhával, mint a tévé a nappalival: elfoglalja a helyet és hazavágja a látványt. Ő minden nap főz, és soha nem érezte szükségét egy gyorsmelegítőnek. A stílusos otthon szempontjából pedig ez teljesen érthető. Hiszen egy minimalista vagy letisztult konyhát sokkal könnyebb fenntartani egy hatalmas fémdoboz nélkül.

3. Ruhaszárító állvány – A hangulatgyilkos praktikum

Ki ne ismerné azt a látványt, amikor a frissen mosott ruhák szanaszét lógnak a nappaliban? Nicolas szerint ettől bármilyen otthon pillanatok alatt „szutykos albérletes” hangulatot kap. Az ő trükkje, hogy külön szobában szárít, vagy a nagyobb darabokat egyszerűen tisztítóba adja. Nem mondjuk, hogy ezt mindenki megteheti, de tény: a ruhaszárító állvány az egyik legnagyobb hangulatrontó háztartási tárgy.