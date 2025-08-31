Fájni fog: hasznos, de hangulatgyilkos tárgyak, amiknek menniük kell az otthonodból

Az otthonunk tele van olyan háztartási tárgyakkal, amelyeket gyakran csak megszokásból tartunk, vagy praktikusnak, nélkülözhetetlennek gondoljuk. De vajon tényleg hozzájárulnak a harmonikus lakberendezéshez, vagy épp ellenkezőleg: titokban elrontják a hangulatot? Egy lakberendezési szakértő most elárulta, melyik öt dologtól szabadult meg, mert szerinte csak gátolják az otthon szépségét és nyugalmát.
Az otthon nem csak négy fal, hanem a saját kis szentélyed – legalábbis akkor, ha nem rontod el néhány teljesen hétköznapi, de esztétikailag katasztrofális tárggyal. Nicolas Fairford, egy több mint 220 ezer követővel rendelkező lakberendezési influenszer megmutatta, melyik öt háztartási tárgytól szabadult meg végleg a saját otthonából, mert szerinte egyszerűen megölik a jó hangulatot. Spoiler: a lista fájni fog, mert tuti, hogy legalább kettőhöz ragaszkodni fogsz.
Imádjuk, gyűlöljük, de közben minden bútorunk köré van rendezve. Nicolas szerint a televízió a nappali legnagyobb hangulatgyilkosa:
Egy ronda fekete doboz, ami uralja a teret
- idézi a fiatal férfit a Daily Mail. Ő 18 éves kora óta nem tart tévét otthon, és ha mégis nézni akar valamit, laptopon oldja meg. Az üzenet egyszerű: ha a trendi lakberendezés számít, ne a tévé legyen a nappali középpontja.
Praktikus? Igen. Szép? Hát, nagyon nem. Nicolas szerint a mikró ugyanazt teszi a konyhával, mint a tévé a nappalival: elfoglalja a helyet és hazavágja a látványt. Ő minden nap főz, és soha nem érezte szükségét egy gyorsmelegítőnek. A stílusos otthon szempontjából pedig ez teljesen érthető. Hiszen egy minimalista vagy letisztult konyhát sokkal könnyebb fenntartani egy hatalmas fémdoboz nélkül.
Ki ne ismerné azt a látványt, amikor a frissen mosott ruhák szanaszét lógnak a nappaliban? Nicolas szerint ettől bármilyen otthon pillanatok alatt „szutykos albérletes” hangulatot kap. Az ő trükkje, hogy külön szobában szárít, vagy a nagyobb darabokat egyszerűen tisztítóba adja. Nem mondjuk, hogy ezt mindenki megteheti, de tény: a ruhaszárító állvány az egyik legnagyobb hangulatrontó háztartási tárgy.
Lehet, hogy nem is gondolnád, de a plafonról jövő éles fény minden helyiséget egy kicsit kevésbé vonzóvá tesz. A lakberendezés egyik legfontosabb eleme a világítás, Nicolas pedig azt tanácsolja: felejtsd el a vakító mennyezeti lámpát, inkább helyezz el több kisebb fényforrást a szobában. Így apró fénymedencék születnek, amelyek sokkal intimebb, melegebb hangulatot teremtenek az otthonodban.
Gyönyörű gyertyák üvegtálakban, amiket sosem gyújtasz meg? Nicolas szerint ez a lakberendezés egyik legnagyobb bűne. A poros, érintetlen gyertyák helyett inkább gyújtsd meg őket legalább egyszer – így használt hatást keltenek, ami sokkal otthonosabb és természetesebb. Egy apró trükk, ami fillérekbe kerül, de látványosan javítja az otthonod atmoszféráját.
Videója után sokan kérték, hogy mutassa meg a saját otthonát, a fiatal influenszer pedig eleget is tett a kérésnek. És valóban, a fiatal lakberendezési influenszernél sehol sem találni a fent említett tárgyakból:
Fairford listája persze erős reakciókat váltott ki: van, aki teljesen egyetértett vele, mások szerint gyerekekkel egyszerűen kivitelezhetetlen. Egy dolog azonban biztos, ha kipróbálod ezeket a lakberendezési tippeket, az otthonod stílusa és hangulata szintet fog lépni. A komfortossággal persze más a helyzet, de mindent meg lehet szokni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.