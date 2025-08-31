Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Fájni fog: hasznos, de hangulatgyilkos tárgyak, amiknek menniük kell az otthonodból

Stílusos otthont szeretnél, ahová mindig jó hazaérni? Egy lakberendezési szakérő szerint elég pár tárgytól megszabadulnod, hogy végre menő legyen az otthonod. Mondjuk szerintünk fájni fog, de szóltunk előre!

Az otthonunk tele van olyan háztartási tárgyakkal, amelyeket gyakran csak megszokásból tartunk, vagy praktikusnak, nélkülözhetetlennek gondoljuk. De vajon tényleg hozzájárulnak a harmonikus lakberendezéshez, vagy épp ellenkezőleg: titokban elrontják a hangulatot? Egy lakberendezési szakértő most elárulta, melyik öt dologtól szabadult meg, mert szerinte csak gátolják az otthon szépségét és nyugalmát.

Lakberendezési tippek egy lakberendezési szakértőtől
Ezek a lakberendezési tippek ki fognak lökni a komfortzónádból.
Forrás: Shutterstock

Háztartási eszközök, amik a stílusos lakberendezés útjában állnak

Az otthon nem csak négy fal, hanem a saját kis szentélyed – legalábbis akkor, ha nem rontod el néhány teljesen hétköznapi, de esztétikailag katasztrofális tárggyal. Nicolas Fairford, egy több mint 220 ezer követővel rendelkező lakberendezési influenszer megmutatta, melyik öt háztartási tárgytól szabadult meg végleg a saját otthonából, mert szerinte egyszerűen megölik a jó hangulatot. Spoiler: a lista fájni fog, mert tuti, hogy legalább kettőhöz ragaszkodni fogsz.

1. A tévé – A nappali zsarnoka

Imádjuk, gyűlöljük, de közben minden bútorunk köré van rendezve. Nicolas szerint a televízió a nappali legnagyobb hangulatgyilkosa: 

Egy ronda fekete doboz, ami uralja a teret 

- idézi a fiatal férfit a Daily Mail. Ő 18 éves kora óta nem tart tévét otthon, és ha mégis nézni akar valamit, laptopon oldja meg. Az üzenet egyszerű: ha a trendi lakberendezés számít, ne a tévé legyen a nappali középpontja.

2. A mikrohullámú sütő – A konyha fekete báránya

Praktikus? Igen. Szép? Hát, nagyon nem. Nicolas szerint a mikró ugyanazt teszi a konyhával, mint a tévé a nappalival: elfoglalja a helyet és hazavágja a látványt. Ő minden nap főz, és soha nem érezte szükségét egy gyorsmelegítőnek. A stílusos otthon szempontjából pedig ez teljesen érthető. Hiszen egy minimalista vagy letisztult konyhát sokkal könnyebb fenntartani egy hatalmas fémdoboz nélkül.

3. Ruhaszárító állvány – A hangulatgyilkos praktikum

Ki ne ismerné azt a látványt, amikor a frissen mosott ruhák szanaszét lógnak a nappaliban? Nicolas szerint ettől bármilyen otthon pillanatok alatt „szutykos albérletes” hangulatot kap. Az ő trükkje, hogy külön szobában szárít, vagy a nagyobb darabokat egyszerűen tisztítóba adja. Nem mondjuk, hogy ezt mindenki megteheti, de tény: a ruhaszárító állvány az egyik legnagyobb hangulatrontó háztartási tárgy.

Nicolas Fairford a lakberendezési szakértő
Nicolas Fairford lakberendezési szakértő szerint a stílus előrébb való a praktikumnál.
Forrás: WireImage

4. Mennyezeti világítás – A legkegyetlenebb fényforrás

Lehet, hogy nem is gondolnád, de a plafonról jövő éles fény minden helyiséget egy kicsit kevésbé vonzóvá tesz. A lakberendezés egyik legfontosabb eleme a világítás, Nicolas pedig azt tanácsolja: felejtsd el a vakító mennyezeti lámpát, inkább helyezz el több kisebb fényforrást a szobában. Így apró fénymedencék születnek, amelyek sokkal intimebb, melegebb hangulatot teremtenek az otthonodban.

5. A sosem használt gyertyák – A porfogó dekor

Gyönyörű gyertyák üvegtálakban, amiket sosem gyújtasz meg? Nicolas szerint ez a lakberendezés egyik legnagyobb bűne. A poros, érintetlen gyertyák helyett inkább gyújtsd meg őket legalább egyszer – így használt hatást keltenek, ami sokkal otthonosabb és természetesebb. Egy apró trükk, ami fillérekbe kerül, de látványosan javítja az otthonod atmoszféráját.

Videója után sokan kérték, hogy mutassa meg a saját otthonát, a fiatal influenszer pedig eleget is tett a kérésnek. És valóban, a fiatal lakberendezési influenszernél sehol sem találni a fent említett tárgyakból:

@nicolasfairford Replying to @𝑱𝒐-𝑱𝒐 🩷 #housetour ♬ original sound - Nicolas Fairford

Fairford listája persze erős reakciókat váltott ki: van, aki teljesen egyetértett vele, mások szerint gyerekekkel egyszerűen kivitelezhetetlen. Egy dolog azonban biztos, ha kipróbálod ezeket a lakberendezési tippeket, az otthonod stílusa és hangulata szintet fog lépni. A komfortossággal persze más a helyzet, de mindent meg lehet szokni.

