Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 9., szombat Emőd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Jane Birkin

3 milliárd forint egy luxustáska ára: átverés vagy befektetés?

Getty Images Europe - Moritz Scholz
Jane Birkin divat luxustáska
Nagy Kata
2025.08.09.
A világ megérett a pusztulásra – hőbörgnek azok a felhasználók az interneten, akik teljesen kiborultak egy luxustáska árán, ami sokak szerint még nem is egy különösebben szép darab.

Egy luxustáska ára annyi, amennyit a divatőrültek hajlandóak kifizetni érte – de vajon tényleg megéri milliókat kicsengetni egy egyszerű használati tárgyért?

Nő, akit nem érdekel, mennyi egy luxus táska ára
A Birkin luxustáska ára manapság már a plafont verdesi. 
Forrás: Getty Images Europe

Státusszimbólum vagy szimpla elmebaj: hihetetlen az egyik legnépszerűbb luxustáska ára 

Manapság az aukciósházak legkelendőbb árui már nem a szépművészeti alkotások, hanem a luxus divatmárkák különleges termékei, amik olyan elképesztő összegekért cserélnek gazdát, ami a hétköznapi emberek számára teljesen érthetetlen. 

Pár hete például a párizsi székhelyű Sotheby's aukciósházban 7 millió fontért, azaz 3, 4 milliárd forintnak megfelelő összegért kelt el egy viseltes Birkin táska, amely a névadó Jane Birkin tulajdonában volt.

Míg régen az aukciós házak fő tételei a festmények, vagy a szobrok voltak, ma már teljesen átfordult a luxus divatcikkek irányába: különösen azok a portékák kelendők, amik egykor hírességek birtokában voltak: Marilyn Monroe ikonikus fehér ruhája, ami a világ legdrágább ruhájaként ismert, majdnem 5 millió dollárért kell el. 

Birkin, mint státusszimbólum 

A Birkin táskákat megjelenésük óta hatalmas figyelem övezi, ugyanis túlmutat egy egyszerű luxustáskán: kulturális ikon és műtárgy, sőt akár jó befektetés is lehet. Ehhez pedig társul a művészettörténeti jelentősége is és természetesen az exkluzivitás érzése, ami még inkább fokozza az értékét. 

Egy luxustáska ára a plafont verdesheti
Birkin luxustáska. 
Forrás: Getty Images Europe

Az egyediség, a luxus és a társadalmi státusz tökéletes kombinációját testesíti meg, viselőjéről pedig azonnal kiderül, hogy milyen társadalmi rétegbe sorolható. 

De mi kerül ennyibe egy táskán?! 

A Birkin táskák elképesztő értékét több tényező adja össze: 

  • Minden táska Franciaországban, kézzel készül, rendkívül magas szintű tudással: egy darab elkészítése akár egy egész napot is igénybe vehet. 
  • A Hermès szándékosan csupán korlátozott számban gyártja őket, a termékekre pedig hosszú várólista van. Ebből kifolyólag akár évekbe is telhet, míg valaki hozzájut egyhez. 
  • Csakis prémium anyagok felhasználásával készül: különleges bőrökből, mint például krokodil-, strucc-, vagy gyíkbőr. 
  • Befektetési értékekkel bír: sok gyűjtő úgy tekint rá, mint műkincsre, teljes joggal, hiszen egyes modellek az idő múlásával jelentősen felértékelődnek. 

Mutasd a táskád, megmondom, ki vagy!

A táskád nem csupán egy tárgy, hanem egyfajta tükör is, ami megmutatja, ki vagy valójában. 

Mutasd a táskád, megmondom, ki vagy!

Rekordösszegért kelt el Jane Birkin táskája: a prototípus, amit nyúztak, ami karcolódott, ami élt - Videó

Jane Birkin eredeti táskáját, rekordösszegért árverezték el Párizsban: több mint 8,5 millió eurót adtak érte.

Rekordösszegért kelt el Jane Birkin táskája: a prototípus, amit nyúztak, ami karcolódott, ami élt - Videó

Az orvosi táska lehet 2025 legmenőbb kiegészítője - Árakkal, lelőhelyekkel

Megérkezett a modern orvosi táska, ami az utcai divatot is meghódítja majd. Ráadásul óriási, így bele tudunk pakolni mindent.

Az orvosi táska lehet 2025 legmenőbb kiegészítője - Árakkal, lelőhelyekkel

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu