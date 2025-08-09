3 milliárd forint egy luxustáska ára: átverés vagy befektetés?

Egy luxustáska ára annyi, amennyit a divatőrültek hajlandóak kifizetni érte – de vajon tényleg megéri milliókat kicsengetni egy egyszerű használati tárgyért?
Manapság az aukciósházak legkelendőbb árui már nem a szépművészeti alkotások, hanem a luxus divatmárkák különleges termékei, amik olyan elképesztő összegekért cserélnek gazdát, ami a hétköznapi emberek számára teljesen érthetetlen.
Pár hete például a párizsi székhelyű Sotheby's aukciósházban 7 millió fontért, azaz 3, 4 milliárd forintnak megfelelő összegért kelt el egy viseltes Birkin táska, amely a névadó Jane Birkin tulajdonában volt.
Míg régen az aukciós házak fő tételei a festmények, vagy a szobrok voltak, ma már teljesen átfordult a luxus divatcikkek irányába: különösen azok a portékák kelendők, amik egykor hírességek birtokában voltak: Marilyn Monroe ikonikus fehér ruhája, ami a világ legdrágább ruhájaként ismert, majdnem 5 millió dollárért kell el.
A Birkin táskákat megjelenésük óta hatalmas figyelem övezi, ugyanis túlmutat egy egyszerű luxustáskán: kulturális ikon és műtárgy, sőt akár jó befektetés is lehet. Ehhez pedig társul a művészettörténeti jelentősége is és természetesen az exkluzivitás érzése, ami még inkább fokozza az értékét.
Az egyediség, a luxus és a társadalmi státusz tökéletes kombinációját testesíti meg, viselőjéről pedig azonnal kiderül, hogy milyen társadalmi rétegbe sorolható.
A Birkin táskák elképesztő értékét több tényező adja össze:
