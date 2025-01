Az orvosi táska lehet 2025 legmenőbb kiegészítője - Árakkal, lelőhelyekkel

Az ikonikus stílusok, mint például a Hermès Birkin vagy a Fendi Baguette, ma is ugyanolyan aktuálisak, mint 30 évvel ezelőtt, bizonyítva időtálló vonzerejüket. Az idei legújabb táskatrend ismét egy régi kedvenc visszatérése. Egy olyan stílus modern újraértelmezéséről van szó, amely egészen a viktoriánus korszakig nyúlik vissza: a bőr orvosi táskáról, más néven gyógyszerésztáskáról vagy más néven Gladstone-táskáról. Az orvosi táska William Ewart Gladstone, a viktoriánus miniszterelnök idejében vált népszerűvé, és széles nyílásával, valamint arany csatjával praktikus kiegészítő volt az orvosok számára, akik házhoz vitték gyógyszereiket. Ami valaha csak régiségboltokban vagy kosztümös drámákban tűnt fel, az 2025 kiegészítője lesz.

Megérkezett a modern orvosi táska, ami 2025-ben újraírja a kiegészítőtrendeket

Forrás: Getty Images

Az orvosi táska a legmenőbb kiegészítő 2025-ben

A 2025-ös tavaszi/nyári kifutókon a nagy divatházak új életet leheltek a kiegészítőbe és a retro orvositáska új életet kapott a kollekcióikban. A Miu Miu nagyméretű, hosszú fogantyús, lókapocsdíszes velúrtáskákat mutatott be, míg a Bottega Veneta merész, krokodilbőr verzióval rukkolt elő. Más márkák, mint például a Mulberry és a Nanushka, kisebb, játékos változatokat készítettek, ilyen például a Mulberry Bayswater táska vagy a Nanushka új Sandi modellje. Mérettől függetlenül, 2025-ben az orvosi táskát úgy a legtrendibb viselni, hogy a hónod alá szorítod, mintha egy clutch lenne, így adva modern csavart a vintage megjelenéshez.

A sztárok is imádják

Ahhoz, hogy az újragondolt orvosi táska trenddé váljon, a hírességek támogatása is kellett. Olyan sztárok, mint Hailey Bieber és Sydney Sweeney, már viselik is a Miu Miu Aventure modelljét, egy 2009-es orvosi táska ihlette dizájnt. Hailey az Aspenben töltött téli kiruccanásán többször ezzel a táskával jelent meg Justin Bieber oldalán. Eközben a megfizethetőbb márkák is gyorsan reagáltak az új trendre és elkészítették a saját, megfizethetőbb verzióikat.