Heti szerelmi horoszkóp augusztus 11-17.: a Nyilas rátalál a szerelemre, az Oroszlán hűtlenné válhat

A heti szerelmi horoszkóp romantikus lehetőségeket és váratlan fordulatokat ígér minden csillagjegynek, a Vénusz és Jupiter kedvező együttállása pedig többeknek régi álmokat hozhat vissza. A hét elején fontos a diplomácia és a rugalmasság, mert egy óvatlan megjegyzés vagy makacsság könnyen feszültséget szülhet. A hét második felében a spontaneitás, a nyitottság és az új élmények keresése hozhat szerelmi sikereket. A Perseidák hullócsillagai pedig hétfő éjszaka valóra válthatják néhány csillagjegy titkos vágyait.

Heti szerelmi horoszkóp augusztus 11-17.

KOS

Ne hagyd ki hétfőn a Perseidák hullócsillagait! Ha randin vagy, könnyen lehet, hogy a csillaghullás közben egy óhajod valóra válik. Kedden és szerdán a diplomáciádon áll vagy bukik minden. Egy véletlen megjegyzés most könnyen lelohaszthatja a hangulatot.

BIKA

A Vénusz és a Jupiter most úgy áll össze, hogy valóra válthatja egy régi álmodat. Csak ne ragaszkodj mereven az elképzeléseidhez. Lehet, hogy most egy olyan emberbe szeretsz bele, aki nem is kimondottan az ideálod.

IKREK

Végre előreindul a Merkúr, és vele együtt te is! Kedden a Vénusz-Jupiter fényszöge rád mosolyoghat. Hétvégén tölts időt magaddal: a feltöltődött, vidám Ikrek mágnesként vonzza a romantikus pillanatokat.

RÁK

Most minden bolygó összefogott, hogy visszahozza azokat az álmokat, amiket már a fiók mélyére süllyesztettél. Lehet ez egy rég vágyott kapcsolat, vagy egy új, szívbizsergető ismeretség. A korlátok most leginkább a fejedben vannak...

OROSZLÁN

Ez a hét igazán izgalmasan alakul – talán túlságosan is. A Vénusz és Jupiter lebukásveszélyt jelez, szóval ha tiltott vizeken evezel, most jobb, ha partot érsz. Hétvégén mindenképp mozdulj ki: a friss levegő és új helyszínek aranyat érnek a szívednek is.

SZŰZ

Egy pléd, egy park, és a csillagos ég – tökéletes recept egy meghitt estére. A hét elején ne költekezz feleslegesen, inkább fektess időt és figyelmet a párodba (vagy a kiszemeltbe). Szombat estétől kissé kaotikussá válhat minden, de ha humorral kezeled, még ebből is születhet egy jó kis randitörténet.

MÉRLEG

Kedden-szerdán mintha mindenki kicsit túlérzékeny lenne körülötted. Használd az „egyik füleden be, a másik füleden ki” taktikát, így elkerülöd a felesleges drámát. A hét végén egy váratlan program kaphat romantikus fordulatot.

SKORPIÓ

A hét közepén nyisd ki a szemed: egy új ember olyan ajtót nyithat meg, amit régóta keresel. Hétvégén egy leárazáson nemcsak egy jó vételre, hanem egy érdekes beszélgetésre is szert tehetsz – sose lehet tudni, hol kezdődik egy új szerelmi történet...

NYILAS

A Vénusz és Jupiter most pénzben és érzelmekben is melléd állnak. Ha váratlan helyről jön a segítség vagy egy kedvezmény, gondolj arra: a sors néha apró gesztusokkal indít nagy dolgokat. Hétvégén hagyd nyitva az ajtót a szerelem előtt – akár szó szerint is.

BAK

Kedden-szerdán a béke érdekében inkább tartsd magad vissza a csípős megjegyzésektől. A hét második felében okos tanácsot adhatsz, de ne dörgöld senki orra alá, hogy „én megmondtam”. A hétvége békés, és talán alkalmas arra is, hogy valakivel nyugodtan, mélyen elbeszélgess.

VÍZÖNTŐ

Rugalmasság = nyugalom. Ha mereven ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez, most könnyen vitába keveredhetsz. Viszont a hét második felében egy mondat, amit valaki elejt, új perspektívát nyithat a szerelmi életedben. A hétvégéd felszabadító lehet, ha engeded magad sodródni.

HALAK

A Vénusz-Jupiter együttállás szerencsés fordulatot hozhat. Lehet, hogy egy spontán üzenetből alakul ki egy ígéretes beszélgetés. Hétvégén frissítsd fel a környezeted, és vele együtt a gondolataidat is.