Retró emlékek az iskolapadból: a 80-as évek sulis cuccai – GALÉRIA

retró iskola
Forrás: Fortepan/Fortepan -
nosztalgia suli iskola retró
Tóth Bori
2025.08.26.
Hamarosan itt a szeptember és elkezdődik az új tanév. Ma már teljesen más kerül az iskolatáskákba, mit a 70-es, 80-as években.Nosztalgiázz velünk retró galériánkkal és idézd fel, hogy milyen is volt régen iskolásnak lenni!

Pár évtizede még nem volt ilyen óriási kínálat, amiből minden iskolás kedvére válogathatott volna. A sulikezdéskor nem kerültek illatos radírok, pasztell színű filctollak a divatos tolltartókba, és színes borítójú füzetek sem landoltak az iskolatáskákban. Volt azonban néhány olyan retró tárgy, amire mai napig jó szívvel emlékezünk vissza. És persze akadt pár olyan is, amit legszívesebben elfelejtenénk. Nézd végig galériánkat, te emlékszel mindegyikre ezek közül a tárgyak közül?

Retró sulis cuccok
Retró fotó: ilyen volt régen az iskolakezdés.
Forrás: Fortepan/ Szentkuthy-Ibolya

Retró sulikellékek a 80-as évekből

A mai fiatalok számára elképzelhetetlen, hogy bizony egykor a szüleik is voltak diákok. A szeptemberi iskolakezdéskor ott ültek ők is az iskolapadban és nap, mint nap ugyanúgy várták, hogy kicsöngessenek, és mehessenek szünetre. Amikor visszagondolunk a saját iskolás éveinkre nosztalgiával töltenek el a régi emlékek. Bár a 80-as években az iskolai felszerelések még egyszerűek voltak, de minden darabnak megvolt a maga varázsa. A retró sulikellékek mai napig nosztalgiát ébresztenek. Persze, ha a tanév ma is ezekkel az egyszerű és praktikus tárgyakkal indulna, lehet, hogy sok, a csillivilli iskolacuccokhoz szokott kisdiák elsírná magát. 

Nézd végig galériánk képeit, és találd meg azt a tárgyat, ami neked a legkedvesebb emlékeket idézi!

80-as évek retro sulis cuccai
Retró iskolaköpeny. Kötelező volt viselni ezt a nejlon anyagból készült egyenruhát, intő járt érte, ha egy diák nem vette fel.
