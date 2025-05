Retró szuperhőseink: a 80-as években mindenki értük rajongott - GALÉRIA

A 80-as évek nemcsak a walkmanről, a magnókazettákról és a neon színek forradalmáról szólt, hanem azokról a retró hősökről is, akikért egész generációk lelkesedtek. Ezek a férfiak nem szuper képességeikkel, hanem karizmájukkal, vagányságukkal és megingathatatlan igazságérzetükkel lettek példaképek.

Tom Selleck a legstílusosabb retró magánnyomozó volt.

Forrás: Getty Images

Retró hősök, akiket imádtunk a 80-as években

Ezek a hősök nem repültek, nem rendelkeztek természetfeletti szuper képességekkel, mégis legyőzhetetlennek tűntek. Egyetlen jól irányzott ütéssel helyre tették a rossz fiúkat, vagy épp pengeéles logikával leplezték le a bűnösöket. Egyszerre voltak erősek és eszesek, kemények, de szívvel-lélekkel küzdöttek a jó ügyért. És persze a női szíveket ellágyító sármjukról se feledkezzünk meg. A filmjeik nemcsak akcióval, hanem humorral és emberi pillanatokkal is megteltek: ezért szerettük meg őket, és ezért rajongunk értük ma is. Harrison Ford, Bud Spencer, vagy éppen Tom Selleck neve hallatán ma is felcsendülnek fejünkben a jól ismert filmzenék, és eszünkbe jut, hogyan szurkoltunk nekik a képernyő előtt. Ez a retró galéria most visszarepít az időben, ahol a hősök még valódi pofonokkal harcoltak a gonosz ellen.