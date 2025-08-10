Mindketten túltették magukat a váláson: Jessica Alba exférje egy 21 évvel fiatalabb modellel randizgat

Idén januárban bombaként robbant a hír, hogy a Fantasztikus négyes sztárja Jessica Alba, és a producer férje Cash Warren 17 évnyi házasság, és három közös gyermek után elválik egymástól. Azóta a színésznő egy 11 évvel fiatalabb színész Danny Ramirez oldalán találta meg a boldogságot, az exférjét pedig a héten kapták lencsevégre, amint egy 21 évvel fiatalabb modellel randevúzik Los Angelesben - szúrta ki a PageSix.

Jessica Alba és Cash Warren idén januárban hozták nyilvánosságra, hogy elválnak

Forrás: WireImage

Jessica Alba exférjének tovább tartott összeszedni magát

Bár a színésznő néhány hónappal a válása után már nyíltan felvállalta kapcsolatát az új párjával Dannyvel, Cash Warren egy fél évig kerülte a rivaldafényt és nem is randizgatott senkivel. Egyszer még viccesen azt is nyilatkozta az őt kérdező riporternek, hogy biztosan jelezni fogja, ha készen áll újra a randizásra - írja a lap.

Most először augusztus első hetében fotózták le, amint egy Los Angeles-i étteremből sétál ki a 25 éves Hana Sun Doerr nevű modellel. A vacsora után a páros közösen szállt be a producer autójába, és együtt hagyták el a helyszínt. Arról egyelőre nem tudni, hogy mi van kettejük között, azonban egyes hollywoodi pletykák szerint már többször is randizott egymással a producer és a fiatal modell.