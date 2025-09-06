Ne élj többé félelemben: így győzd le a pókiszonyodat ezzel az egyszerű módszerrel

Képzeld el, belépsz a szobába, meglátsz egy nyolclábút a sarokban, és rögtön olyan hangot adsz ki, amiről nem is gondoltad, hogy a torkod képes rá. Ismerős? Ha igen, akkor valószínűleg te is az arachnofóbia fogságában élsz. De itt jön a meglepő fordulat! Egy ausztrál kutató szerint a gyógyulás kulcsa nem más, mint a tudatos lakberendezés.

Az arachnófóbia többféleképpen is kezelhető, az egyik, hogy műpókkal szoktatod magad az igazi ízeltlábúak látványához.

Forrás: Shutterstock

Kutatók állítják, ezzel az egyszerű módszerrel otthon is kezelhető az arachnofóbia

Dr. James O'Hanlon, a pókok nagy rajongója és kutatója szerint a pókiszony leküzdésének egyik legegyszerűbb módja, ha olyan tárgyakat nézegetsz, amelyek kicsit hasonlítanak a pókokra, írja a Daily Mail. Igen, jól olvastad: a hosszú lábú székek, asztalok, virágtartók vagy akár egy régi, küllős szekérkerék is csökkentheti a fóbiát. Elsőre őrültségnek hangzik, de a pszichológia világában ez teljesen logikus: az agyad megtanulja, hogy a pókszerű formák nem jelentenek veszélyt.

A pókiszony leküzdéséért érdemes a hosszú és vékony lábú bútorokat olyan helyiségben elhelyezni, ahol a legtöbb idődet töltöd.

Forrás: Shutterstock

A pókoktól való félelem belénk van kódolva

Sok különös fóbiától eltérően, a legújabb kutatások szerint az arachnofóbia, vagyis a pókoktól való félelem nem egyszerűen irracionális rettegés, hanem egy ősi túlélési ösztön, amely több százezer évvel ezelőtt alakult ki. Az evolúció korai szakaszában az afrikai kontinensen számos erősen mérgező pókfaj élt, amelyek komoly veszélyt jelentettek a gerincesekre. Őseink nagyon hosszú időn keresztül osztoztak élőhelyükön ezekkel a veszélyes nyolclábúakkal, Joshua New, a Columbia Egyetem kutatója pedig ezzel megmagyarázza, miért maradt fenn máig az egyik legelterjedtebb és legbénítóbb fóbia, a pókiszony.