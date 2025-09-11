Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 11., csütörtök

A bocsi nem mindig elég – Így kérj bocsánatot, hogy elhiggyék, komolyan gondolod

érzelmek bocsánat kapcsolat
Csére Erik
2025.09.11.
A legtöbben azt hisszük, hogy a „bocs” elég – gyors, kényelmes, és letudtuk vele a lelkiismeret-furdalást is. Csakhogy a másik fél nem robot, és nem is egy ügyfélszolgálat, ahol az „elnézést a kellemetlenségért” bármit megold. Ha tényleg elrontottál valamit, ideje, hogy megtanulj jól bocsánatot kérni.

Ismered azt a mondást, hogy attól, hogy a törött tányértól bocsánatot kérsz, attól még nem lesz újra egész? A „bocs” egy fokkal rosszabb, mert olyan, mintha nem is érdekelne. Mint egy hangutánzó szó, amit akkor hallatunk, ha belerúgunk az asztalba. Tudjunk, hogy elrontottuk, fáj is, de igazából a sajgás elmúltával már nem foglalkozunk vele. Ettől még lehet, hogy a másiknak fáj. Nem véletlen, hogy a kapcsolatok jó része nem a nagy veszekedésekbe, hanem az elmaszatolt, félvállról odavetett bocsánatkérésekbe roppan bele. Na de, mitől lesz hiteles egy bocsánatkérés?

Bocsánatot kérni is tudni kell 
1. A leggyakoribb és legmérgezőbb bocsánatkérő formula

„Sajnálom, ha megbántottalak” – ez nem bocsánatkérés, hanem egy késszúrás.
Gary Chapman, A bocsánatkérés 5 nyelve című könyvében külön kiemeli: az emberek akkor érzik hitelesnek a bocsánatkérést, ha egyértelműen elismered az elkövetett hibát, és nem csak a másik érzékenységét relativizálod. A fenti mondat helyett, mondd inkább azt: „Sajnálom, hogy ezt tettem. Látom, mit okozott”. Egy felelősségvállalásra képes igazi felnőtt száját ilyen mondatoknak kell elhagynia. 

2. Ne keress kifogásokat

„Nagyon fáradt voltam.” „Épp menstruáltam.” „Pocsék napom volt.”
Mindenki fáradt, mindenki ideges, mégsem viselkedik mindenki úgy, mint egy érzelmektől mentes, passzív-agresszív tank.
Brené Brown, a sebezhetőség témájának nagyasszonya, A bátran a vadonban című könyv szerzője szerint a valódi bocsánatkérés ott kezdődik, hogy nem az egódat véded, hanem a kapcsolatot. A másik nem azt várja, hogy elmagyarázd, miért vagy hülye, hanem azt, hogy legközelebb ne legyél az.

3. „Mondtam már, hogy bocsi” – Hiába ismételgeted, a kapcsolatokon nincs „reset” gomb

Attól, hogy sokszor egymás után elnézést kérsz a főzeléktől, hogy hagytad egyedül rotyogni a tűzön, a rántás még odakozmált. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy ha sokszor egymás után elmondják a varázsszót, akkor mehet tovább a buli. Mintha egy „bocsánat” odavetése automatikusan visszaállítaná a kapcsolat előző állapotát. A valóságban a bocsánatkérés nem visszatekeri a dolgokat, hanem egy új esélyt ad a hibák kijavításra. 

4. Mondj valamit, amitől elhiszik, hogy tanultál belőle

„Legközelebb máshogy fogom csinálni” – ez a mondat aranyat ér. Ez a „leültem, átgondoltam, fejlődni szeretnék” egyik verziója. Nem kell hozzá spirituális mély merülés. James Clear Atomi szokások című könyve szerint a változás nem a nagy, drámai fordulatokon múlik, hanem az apró döntéseken. Például azon, hogy megfogadod: legközelebb nem úgy reagálsz, ahogy eddig.

Sokan instant megbocsájtást várnak, de az emberek nem gépek. Ha megbántottál valakit, adj időt neki a megbocsátásra. Ez nem azt jelenti, hogy örökre haragban lesztek, hanem azt, hogy az ő érzései nem állnak a te kontrollod alatt, és ezt el kell fogadnod. És nem, nem fair „érzelmi zsarolásnak” nevezni, ha nem nyeli le azonnal a békát.

