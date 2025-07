Matthew McConaughey 16 éves fia helyesebb, mint az apja: Levi divatbemutatón vett részt Párizsban

Levi McConaughey, Matthew McConaughey elsőszülött gyermeke június végén jelent meg a párizsi divathét egyik legnagyobb eseményén: egy neves divatmárka férfikollekciójának bemutatóján.

Levi Alves McConaughey, Matthew McConaughey 16 éves fia először vett részt nagy divatbemutatón

Forrás: Getty Images

Matthew McConaughey fia az édesapja nyomdokaiban

Levi édesapja a világhírű Oscar-díjas színész, Matthew McConaughey, édesanyja pedig az ismert modell, Camila Alves. A házaspár már korábban is többször hangsúlyozta, hogy gyermekeiket szeretnék a rivaldafény helyett a kemény munka és felelősségtudat felé terelni.

„A felelősség szabadságot szül” – fogalmazott a színész 2023-ban. – „Ha vigyázol a dolgaidra, elvégzed a házimunkát, figyelsz magadra, akkor több szabadságot kapsz a jövőben.”

Matthew McConaughey arról is beszélt, hogy gyermekeit – Levit, a 15 éves Vidát és a 12 éves Livingstont – gyakran vitték magukkal forgatásokra, ahol valódi feladatokat kaptak, és még egy kis pénzt is kerestek.

Vida McConaughey, Levi McConaughey, Livingston McConaughey és az édesanyjuk, Camila Alves

Forrás: Getty Images

Camila Alves nemrég egy jótékonysági rendezvényen arról beszélt: legidősebb fiuk komolyabban érdeklődik a színészet iránt. „Levi most kezd színészkedni. Bár azt nem mondhatom, hogy ez a dolog újkeletű. Mindig is részt vett Matthew munkáiban, ott volt a kamera mögött, a díszletnél vagy a produkciós részlegen. Most viszont már a kamera előtt is megállja a helyét. Mindezt ő maga érte el.”