Mintha egy vonatszerencsétlenséget néznénk – Ilyen lett a Charlie Sheenről szóló Netflix-doku

Az aka Charlie Sheen bőven több, mint egy színészceleb életének botránykrónikája – egy hollywoodi archetípust bont ki: a fiatalon mindent elérő hírességét, akinek fogalma sincs, mihez kezdjen a hirtelen jött sikerrel. A Netflix filmje a maga nyers valóságában mutatja meg, hogyan vált Sheen önmaga karikatúrájává, és hogy most, 8 év józansággal a háta mögött, hogyan képes újra bemutatkozni a világnak.

Charlie Sheen egyáltalán nem próbál kibújni a felelősség alól: ironikus humorral beszél magáról David Duchovnynak a szeptember 8-i show-ban is

Forrás: Getty Images North America

Charlie Sheen őszintén beszél az édeshármasairól és a tivornyákról

A ma 60 éves színész – egy étkezde sarkában ülve – úgy beszél, mint aki végre képes szembenézni a múltjával, és mint aki jól tudja: a démonjai sosem tűnnek el teljesen. Andrew Renzi rendező nem találja fel a spanyolviaszt: archív felvételek, filmes részletek, interjúk és játékfilmes jellegű rekonstruálások váltják egymást. A háromórás játékidő alatt a rengeteg botrány, visszaesés és dráma némileg fárasztóvá válik – az egyetlen részre redukált szerkezet is hatásosan mutatta volna be a lényeget. A két rész együtt több mint 3 órát tesz ki, amire maga Sheen így reagál:

Ez egy kicsit sok belőlem – mondja.

Ugyanakkor Renzi jó érzékkel válogat a film- és sorozatrészletek, valamint az aláfestő retró zenerészletek között, amelyek szinte tükörként reflektálnak Sheen életének aktuális állomásaira, mintha a művészet és a valóság folyamatosan egymást másolná. A dokufilm időrendben halad: gyerekkori felvételek és jelenkori snittek váltogatják egymást. Megismerjük belőlük a főszereplő első nagy hollywoodi sikereit (a Platoon, a Tőzsdecápák és a Major League révén), de képet kapunk a a Nicolas Cage-dzsel és Sean Pennel közös tivornyákról is, amikbe a tiltott szerek fogyasztása éppúgy beletartozott, mint a túlfűtött édeshármasok és a féktelen alkoholizálás.

A második rész ott veszi fel a fonalat, ahol Sheen „újjászületve” először kilép az elvonó kapuján 1998-ban.

Ezt követi időrendben a tévés diadalmenet: Spin City (Kerge város), majd a rekordgázsit hozó Két pasi meg egy kicsi, ám a sikert hamar szétzúzzák a botrányok. Az exfeleségek – Denise Richards és Brooke Mueller – könnyek közt idézik fel a drog- és alkoholproblémákkal terhelt házasságaikat, emellett Charlie Sheen egykori dílere is megszólal, akinek a színész valójában rengeteget köszönhet. Annak idején a mindenféle szer helyett dílere elkezdett sima szódabikarbónát adni Sheennek, gyakorlatilag megmentve az életét, és lassan, de biztosan leszoktatva őt. A színész azonban megállíthatatlanul süllyedt tovább, és 2011-ben a világ tanúja lehetett a teljes szétesésének és karrierje darabokra hullásának. A dokumentumfilm − számos közelivel − hatásosan idézi fel ezt az időszakot:

egyszerre groteszk és szomorú, mintha egy vonatszerencsétlenséget néznénk, amelyből újra és újra ugyanaz az ember mászik elő. Szívszorító egyébként szembesülni azokkal a gyerekkori élményekkel és történésekkel is, amelyek egy életre meghatározták Charlie Sheen szeretet- és figyelemkolduló személyiségét.

Charlie Sheen nudista háztartásban nőtt fel

Ötévesen besétált a konyhába, és ott voltak a meztelen szülei. Talán ez is hozzájárult Sheen kicsapongó életviteléhez a későbbiekben. „Egy időben megfordítottam az étlapot” – mondja a Netflix-doksiban, utalva arra, hogy valami újat próbált ki, miután évekig csak nőkkel volt kapcsolata. A színész felidézi: akkor kezdett nyitni, amikor aktív szerhasználó volt.