Újra együtt Charlie Sheen és Denise Richards — Az egykori sztárpár közel két évtizede vált el

Közel 20 évvel a 2006-os viharos válásuk után az egykori sztárpár együtt vett részt Charlie Sheen új Netflix-dokumentumfilmjének a Los Angeles-i premierjén szeptember 4-én, csütörtökön. A kétrészes dokumentumfilmben – amelyben a 60 éves Sheen őszintén meséli el karrierjét és a józansághoz vezető útját – Denise Richards is többször ad interjút, ahogy a színész harmadik felesége, Brooke Mueller, a Két pasi meg egy kicsi című sorozatbeli kollégája, Jon Cryer, korábbi főnöke, Chuck Lorre, de még egykori Marco nevű drogdílere is.

2006-ban lépett utoljára együtt vörös szőnyegre Charlie Sheen és volt felesége, Denise Richards

Charlie Sheen és Denise Richards egy ölelésre is hajlandó volt

Charlie Sheen és Denise Richards együtt pózoltak a vörös szőnyegen, sőt, még és egy ölelést is megejtettek, miközben a dokumentumfilm rendezőjével, Andrew Renzivel készítettek közös fotókat.

A színész és volt felesége legutóbb 2005-ben sétált együtt a vörös szőnyegen.

Az expár lányai kíséretében egy valóságshow egyik epizódjban egy vacsora erejéig újra egy asztalhoz ült. Lola a műsorban azt mondta:

„Tudjátok, mi a vicces? Soha nem tudtam elképzelni, hogy házasok vagytok. Néha elgondolkodom azon, hogy mi lenne, ha még mindig házasok lennétek, és mindannyian egy házban élnénk”. Denise Richards és Charlie Sheen úgy reagált Lola felvetésére, hogy ha így történt volna, jól szórakoztak volna, és a színésznő azt is hozzátette:

„Annyira örülök, hogy együtt vacsoráztunk. Gyakrabban kellene ezt csinálnunk” – mondta, majd viccesen hozzátette, hogy szerinte az emberek ezért a mondatért őrültnek néznék.