Újra együtt Charlie Sheen és Denise Richards — Az egykori sztárpár közel két évtizede vált el

dokumentumfilm Charlie Sheen interjú Denise Richards karrier
Life.hu
2025.09.05.
Bár csupán 4 évig voltak házasok, igazi sztárpárként ünnepelték őket egykor. Charlie Sheennek és Denise Richardsnak két lánya is született, és bár ennek ellenére 2006-os válásuk óta sosem mutatkoztak együtt, most mégis együtt sétáltak végig a vörös szőnyegen a színészről készült dokumentumfilm premierjén.

Közel 20 évvel a 2006-os viharos válásuk után az egykori sztárpár együtt vett részt Charlie Sheen új Netflix-dokumentumfilmjének a Los Angeles-i premierjén szeptember 4-én, csütörtökön. A kétrészes dokumentumfilmben – amelyben a 60 éves Sheen őszintén meséli el karrierjét és a józansághoz vezető útját – Denise Richards is többször ad interjút, ahogy a színész harmadik felesége, Brooke Mueller, a Két pasi meg egy kicsi című sorozatbeli kollégája, Jon Cryer, korábbi főnöke, Chuck Lorre, de még egykori Marco nevű drogdílere is.

US actor Charlie Sheen and US actress Denise Richards attend the Los Angeles premiere of Netflix's "aka Charlie Sheen" at the Tudum theatre in Hollywood, California, on September 4, 2025. (Photo by LISA O'CONNOR / AFP)
2006-ban lépett utoljára együtt vörös szőnyegre Charlie Sheen és volt felesége, Denise Richards
Forrás: AFP

Charlie Sheen és Denise Richards egy ölelésre is hajlandó volt

Charlie Sheen és Denise Richards együtt pózoltak a vörös szőnyegen, sőt, még és egy ölelést is megejtettek, miközben a dokumentumfilm rendezőjével, Andrew Renzivel készítettek közös fotókat. 

A színész és volt felesége legutóbb 2005-ben sétált együtt a vörös szőnyegen. 

Az expár lányai kíséretében egy valóságshow egyik epizódjban egy vacsora erejéig újra egy asztalhoz ült. Lola a műsorban azt mondta:

„Tudjátok, mi a vicces? Soha nem tudtam elképzelni, hogy házasok vagytok. Néha elgondolkodom azon, hogy mi lenne, ha még mindig házasok lennétek, és mindannyian egy házban élnénk”. Denise Richards és Charlie Sheen úgy reagált Lola felvetésére, hogy ha így történt volna, jól szórakoztak volna, és a színésznő azt is hozzátette:

„Annyira örülök, hogy együtt vacsoráztunk. Gyakrabban kellene ezt csinálnunk” – mondta, majd viccesen hozzátette, hogy szerinte az emberek ezért a mondatért őrültnek néznék. 

Charlie Sheen 8 éve tiszta: elárulta, mi miatt tette le az alkoholt és a drogokat

Ma ünnepli 60. születésnapját és 8 éve tiszta. Charlie Sheen most először meséli el teljes őszinteséggel, hogyan élte meg a botrányokkal és önpusztítással teli éveket. A színész szerint az igazi kihívás nem a drogok és az alkohol elhagyása volt, hanem az, hogy megbocsásson önmagának.

Durvul Denise Richards és Aaron Phypers válása: ezúttal rommá zúzott ház, vizelet- és székletszagú padló van terítéken

Aaron Phypers júliusban adta be a válókeresetet. Az egyre durvuló válóperben folyamatosan derülnek ki megdöbbentő részletek a színésznő és exe házasságáról. A legújabb, amiért Denise Richards kérte a bíróságot, hogy rendelje el, hogy Phypers és családja hagyják el a korábban közös calabasasi otthonukat, hogy a férfi rommá törte az ingatlant, és erről fényképes bizonyítékokat is benyújtott.

Kiborult Deborrah-Lee Furness — Alig mondták ki a válást, Hugh Jackman már el is jegyezte Sutton Fostert

Deborra-Lee Furness állítólag megint depressziós. Hamptonsban látták, ahogy rosszkedvűen sétált, miután hozzá is eljutottak a pletykák az exéről. A szóbeszéd szerint Hugh Jackman alig néhány héttel azután, hogy elvált feleségétől, eljegyezte új szerelmét, a Broadway-sztár Sutton Fostert.

 

 

