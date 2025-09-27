A Guinness család leszármazottja híres divattervezők múzsája volt: így él most az ikon, aki kilépett a család árnyékából

A 57 éves művész és zenész életét mindig is kettősség jellemezte. Egyrészt közeli barátság fűzte Alexander McQueenhez, Isabella Blow-hoz, Karl Lagerfeldhez és David Bowie-hoz – alkotótársakhoz, akiket az igazi családjának nevez. Másrészt ott a vér szerinti kötelék: a Guinness sörgyáros dinasztia öröksége. „Olyan ez, mintha egy történetekkel teli Venn-diagramban élnék – néha áldás, máskor átok” – fogalmaz Daphne Guinness, a Guinness család leszármazottja.
A Netflixen futó A Guinness család című sorozat a 19. század Dublinjába repíti vissza a nézőt, ahol Benjamin Guinness halála után a gyerekei a hatalomért és a sörbirodalom jövőjéért küzdenek. A sorozatot Steven Knight (a Peaky Blinders rendezője) jegyzi, a főszerepekben a BAFTA-jelölt James Nortonnal és Dervla Kirwannel. „Elég szürreális élmény, hogy a családom történetéből drámát forgatnak” – mondja Daphne, aki azt tervezi, hogy rokonai körében fogja megnézni a sorozatot.
Daphne Guinness apja, Jonathan Guinness 27 éven át a Guinness sörgyár igazgatóságában dolgozott, anyja, Suzanne Lisney pedig Salvador Dalí közeli barátja volt. A gyerekkorát Franciaországban, Spanyolországban, Írországban és Angliában telt – Cadaquésben például Dalí szomszédságában éltek. „A gyerekkorom tele volt csínyekkel és szabadsággal – fára másztam, festettem, magam fedeztem fel a világot” – idézi fel.
Az iskolában azonban sokszor hazugnak tartották, amikor mesélt különc életéről. Operaénekesnő szeretett volna lenni, de 18 évesen férjhez ment, és húszévesen már anya volt. Csak a harmincas éveiben, a válása után lépett be úgy igazán a művészetek és a divat világába – modellként, zenészként, színésznőként, majd saját jogon stílusikonná válva.
Daphne Guinness mára ikonná vált jellegzetes külseje miatt – platinaszőke és ősz tincsei, extravagáns platformcipői és merész szettjei teszik teljesen egyedivé. Saját kiadót alapított (Agent Anonyme Recordings), zenét ír és producerkedik. A Guinness névhez való viszonyát így jellemzi: „Egyszerre kulcs és akadály. Megnyit ajtókat, de utána rajtad múlik, hogyan lépsz át rajtuk.”
Rámutat arra is, hogy a hírnévvel járó elvárások elnyomhatják az ember valódi énjét. „Az emberek olyan dolgokat feltételeztek, amelyek nem feltétlenül igazak. El kellett szakadnom attól a névtől, és saját jogon kellett valakivé válnom. Nem panaszkodom, mert mindenkinek valahonnan el kell indulnia. Az olyan emberek, mint Bowie vagy McQueen, nem dolgoztak volna velem, ha nem lettem volna jó abban, amit csinálok.”
Nemrég fejeződött be a The Queen of Fashion című film forgatása, amely Isabella Blow életét dolgozza fel, és Daphne választott családjáról szól. A produkcióban Stacy Martin alakítja Daphne Guinnesst, aki Blow halála után megvásárolta barátnője teljes divatarchívumát. „Muszáj volt kölcsönadnom a ruhákat a filmhez – Issie villámcsapással sújtana le, ha nem így lenne” – mondja nevetve.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.