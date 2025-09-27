Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Daphne Guinness

A Guinness család leszármazottja híres divattervezők múzsája volt: így él most az ikon, aki kilépett a család árnyékából

Daphne Guinness sorozat Netflix
Horváth Angéla
2025.09.27.
A Netflixen bemutatott A Guinness család című sorozat újra reflektorfénybe helyezte a világ egyik leghíresebb dinasztiáját. De mit jelent ma Guinnessnek lenni? Erről mesélt a divatvilág excentrikus múzsája, Daphne Guinness.

A 57 éves művész és zenész életét mindig is kettősség jellemezte. Egyrészt közeli barátság fűzte Alexander McQueenhez, Isabella Blow-hoz, Karl Lagerfeldhez és David Bowie-hoz – alkotótársakhoz, akiket az igazi családjának nevez. Másrészt ott a vér szerinti kötelék: a Guinness sörgyáros dinasztia öröksége. „Olyan ez, mintha egy történetekkel teli Venn-diagramban élnék – néha áldás, máskor átok” – fogalmaz Daphne Guinness, a Guinness család leszármazottja.

A Guinness család leszármazottja, Daphne Guinness híres divattervezők műzsája volt
Forrás: Getty Images

A Guinness család történet a Netflixen

A Netflixen futó A Guinness család című sorozat a 19. század Dublinjába repíti vissza a nézőt, ahol Benjamin Guinness halála után a gyerekei a hatalomért és a sörbirodalom jövőjéért küzdenek. A sorozatot Steven Knight (a Peaky Blinders rendezője) jegyzi, a főszerepekben a BAFTA-jelölt James Nortonnal és Dervla Kirwannel. „Elég szürreális élmény, hogy a családom történetéből drámát forgatnak”mondja Daphne, aki azt tervezi, hogy rokonai körében fogja megnézni a sorozatot.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 23: (L to R) Fionn O'Shea, Emily Fairn, Louis Partridge, Anthony Boyle and James Norton attend the "House Of Guinness" London Premiere at Picturehouse Central on September 23, 2025 in London, England. (Photo by Dave Benett/WireImage)
Fionn O'Shea, Emily Fairn, Louis Partridge, Anthony Boyle és James Norton A Guinness család londoni premierjén  2025. szeptember 23-án Londonban.
Forrás: Getty Images

Daphne Guinness apja, Jonathan Guinness 27 éven át a Guinness sörgyár igazgatóságában dolgozott, anyja, Suzanne Lisney pedig Salvador Dalí közeli barátja volt. A gyerekkorát Franciaországban, Spanyolországban, Írországban és Angliában telt – Cadaquésben például Dalí szomszédságában éltek. „A gyerekkorom tele volt csínyekkel és szabadsággal – fára másztam, festettem, magam fedeztem fel a világot” – idézi fel.

Az iskolában azonban sokszor hazugnak tartották, amikor mesélt különc életéről. Operaénekesnő szeretett volna lenni, de 18 évesen férjhez ment, és húszévesen már anya volt. Csak a harmincas éveiben, a válása után lépett be úgy igazán a művészetek és a divat világába – modellként, zenészként, színésznőként, majd saját jogon stílusikonná válva.

Daphne Guinness mára ikonná vált jellegzetes külseje miatt – platinaszőke és ősz tincsei, extravagáns platformcipői és merész szettjei teszik teljesen egyedivé. Saját kiadót alapított (Agent Anonyme Recordings), zenét ír és producerkedik. A Guinness névhez való viszonyát így jellemzi: „Egyszerre kulcs és akadály. Megnyit ajtókat, de utána rajtad múlik, hogyan lépsz át rajtuk.”

Rámutat arra is, hogy a hírnévvel járó elvárások elnyomhatják az ember valódi énjét. „Az emberek olyan dolgokat feltételeztek, amelyek nem feltétlenül igazak. El kellett szakadnom attól a névtől, és saját jogon kellett valakivé válnom. Nem panaszkodom, mert mindenkinek valahonnan el kell indulnia. Az olyan emberek, mint Bowie vagy McQueen, nem dolgoztak volna velem, ha nem lettem volna jó abban, amit csinálok.”

Nemrég fejeződött be a The Queen of Fashion című film forgatása, amely Isabella Blow életét dolgozza fel, és Daphne választott családjáról szól. A produkcióban Stacy Martin alakítja Daphne Guinnesst, aki Blow halála után megvásárolta barátnője teljes divatarchívumát. „Muszáj volt kölcsönadnom a ruhákat a filmhez – Issie villámcsapással sújtana le, ha nem így lenne” – mondja nevetve.

