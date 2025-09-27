A Guinness család leszármazottja híres divattervezők múzsája volt: így él most az ikon, aki kilépett a család árnyékából

A 57 éves művész és zenész életét mindig is kettősség jellemezte. Egyrészt közeli barátság fűzte Alexander McQueenhez, Isabella Blow-hoz, Karl Lagerfeldhez és David Bowie-hoz – alkotótársakhoz, akiket az igazi családjának nevez. Másrészt ott a vér szerinti kötelék: a Guinness sörgyáros dinasztia öröksége. „Olyan ez, mintha egy történetekkel teli Venn-diagramban élnék – néha áldás, máskor átok” – fogalmaz Daphne Guinness, a Guinness család leszármazottja.

A Guinness család leszármazottja, Daphne Guinness híres divattervezők műzsája volt

Forrás: Getty Images

A Guinness család történet a Netflixen

A Netflixen futó A Guinness család című sorozat a 19. század Dublinjába repíti vissza a nézőt, ahol Benjamin Guinness halála után a gyerekei a hatalomért és a sörbirodalom jövőjéért küzdenek. A sorozatot Steven Knight (a Peaky Blinders rendezője) jegyzi, a főszerepekben a BAFTA-jelölt James Nortonnal és Dervla Kirwannel. „Elég szürreális élmény, hogy a családom történetéből drámát forgatnak” – mondja Daphne, aki azt tervezi, hogy rokonai körében fogja megnézni a sorozatot.

Fionn O'Shea, Emily Fairn, Louis Partridge, Anthony Boyle és James Norton A Guinness család londoni premierjén 2025. szeptember 23-án Londonban.

Forrás: Getty Images

Daphne Guinness apja, Jonathan Guinness 27 éven át a Guinness sörgyár igazgatóságában dolgozott, anyja, Suzanne Lisney pedig Salvador Dalí közeli barátja volt. A gyerekkorát Franciaországban, Spanyolországban, Írországban és Angliában telt – Cadaquésben például Dalí szomszédságában éltek. „A gyerekkorom tele volt csínyekkel és szabadsággal – fára másztam, festettem, magam fedeztem fel a világot” – idézi fel.

Az iskolában azonban sokszor hazugnak tartották, amikor mesélt különc életéről. Operaénekesnő szeretett volna lenni, de 18 évesen férjhez ment, és húszévesen már anya volt. Csak a harmincas éveiben, a válása után lépett be úgy igazán a művészetek és a divat világába – modellként, zenészként, színésznőként, majd saját jogon stílusikonná válva.

Daphne Guinness mára ikonná vált jellegzetes külseje miatt – platinaszőke és ősz tincsei, extravagáns platformcipői és merész szettjei teszik teljesen egyedivé. Saját kiadót alapított (Agent Anonyme Recordings), zenét ír és producerkedik. A Guinness névhez való viszonyát így jellemzi: „Egyszerre kulcs és akadály. Megnyit ajtókat, de utána rajtad múlik, hogyan lépsz át rajtuk.”