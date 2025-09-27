Aggódnak a barátok Bruce Willis feleségéért: Emma Hemming rossz állapotban van

A 47 éves Emma Hemming 2022 óta gondozza férjét, akinél először afáziát, majd súlyosbodó frontotemporális demenciát diagnosztizáltak. A betegség nemcsak a beszédét, hanem a személyiségét és a mozgását is érinti, így Bruce Willis folyamatos támogatásra szorul.

Bruce Willis és Emma Heming - Az asszonyért aggódnak a barátai, szerintük a kiégés fenyegeti

„Bruce Willis felesége igazi szentként viselkedik ebben a helyzetben”

Egy közeli ismerős szerint Emma Heming nemcsak Bruce Willist ápolja, hanem a tágabb családot is összetartja. „Emma mindent megtesz, hogy a lányaik – a 13 éves Mabel és a 11 éves Evelyn – gyerekkora ne szomorúságból álljon. Bruce is ezt akarná” – mondta a forrás.

A gondoskodásba bevonja Bruce Willis korábbi feleségét, Demi Moore-t és három felnőtt lányát, Rumert, Scoutot és Tallulah-t is. Mind igyekeznek részt vállalni a terhekből, ám a család aggódik, hogy Emma így is túl sokat vesz a vállára.

Emma Heming nemrég arról beszélt, hogy férje egy különálló házba költözött, ahol 24 órás ápolásban részesül. „Bruce mindig is azt szerette volna, hogy a lányaink olyan otthonban éljenek, ami nekik kedvez, nem az ő betegsége köré épül” – mondta a Diane Sawyernek adott interjúban.

Emma azonban rengeteg kritikát kapott, önzőnek és pénzéhesnek titulálták - nem csak azért, mert különköltöztette férjét, hanem mert könyvet írt mindennapi küzdelmeiről. Bennfentesek azonban hangsúlyozzák: a döntés oka az volt, hogy Emma fellélegezhessen. „Ez Bruce érdeke is volt. Szörnyű, hogy Emmát emiatt támadják – nagyon megviseli őt és az egész családot” – mondták.