Kiderült, miért élhetett 117 évig a világ megidősebb asszonya: ez volt a titka

Maria Branyas Morera gyakran mondta, hogy hosszú életét a szerencsének és a jó genetikának köszönheti. A kutatók azonban úgy vélik, több tényező is szerepet játszhatott abban, hogy a kivételes kort megért asszony ilyen sokáig egészséges maradt– ezekről a Cell Reports Medicine egészségügyi magazin hasábjain számoltak be.

Maria Branyas Morera

Forrás: guinnessworldrecords.com/

A Barcelonai Egyetem genetikusa, Manel Esteller és munkatársai többször is találkoztak Maria Branyasszal és családjával a katalóniai Olotban. Vér-, nyál-, vizelet- és székletmintákat vettek tőle, hogy feltérképezzék genetikai állományát, anyagcseréjét és bélmikrobiomját. Az adatokat más, különböző életkorú nők adataival hasonlították össze. Esteller szerint az egyik legfontosabb megállapításuk az volt, hogy sikerült különválasztani az öregedés természetes jeleit azoktól a változásoktól, amelyek betegségekkel hozhatók összefüggésbe.

Mit mutatnak Maria Branyas Morera eredményei?

Kiderült például, hogy Maria Branyas telomerjei – a kromoszómák végén található DNS-szakaszok – rendkívül rövidek voltak. Bár a rövid telomereket általában betegségekkel hozzák kapcsolatba, az ő esetében ez inkább az öregedés természetes velejáróját jelezte. Az asszony genetikai vizsgálata azt is kimutatta, hogy öröklötten védettebb volt a szív- és érrendszeri betegségekkel, a diabétesszel és a kognitív hanyatlással szemben. Olyan génváltozatokat viszont nem találtak nála, amelyek fokoznák például az Alzheimer-kór kockázatát. Sőt, a genomjában jelen voltak azok a variánsok is, amelyeket más fajoknál a hosszú élettartammal hoznak összefüggésbe. Laboreredményei is figyelemre méltóak voltak: alacsony „rossz” és magas „jó” koleszterinszintet mértek, valamint nem voltak a szervezetében gyulladások, amit a kutatók az egészséges bélflórájának tulajdonítottak.

Az adottságai mellett azonban életmódja is hozzájárulhatott a hosszú életéhez. Maria Branyas Morera rendszeresen mozgott, mediterrán étrendet követett, és napi szinten fogyasztott joghurtot.

Bár a vizsgálatok izgalmas összefüggéseket tártak fel, a São Pauló-i Egyetem genetikusa, Mayana Zatz hangsúlyozta: egyetlen ember példájából nem lehet általános érvényű következtetéseket levonni. Ennek ellenére az asszony története jól mutatja, hogyan találkozhat a szerencsés genetika, az egészséges életmód és a pozitív életszemlélet egy olyan ritka életútban, amely 117 évig tartott.