A TikTok-felhasználók szétszedték a vőlegényt, aki a repülőn bonyolította le az eljegyzését

Az eljegyzés egyik legkevésbé romantikus módját választotta egy amerikai férfi.
Minden idők egyik legelbaltázottabb eljegyzésének tartják az amerikai pár esetét, akinek a férfi tagja egy repülőn kérte meg szíve választottját. Ez az elgondolás már eleve nem tűnik sem romantikusnak, sem odaillőnek, de igaz ami igaz, legalább spontán.
A Dailymail által nem megnevezett férfi ugyanis az utazás egy pontján meglátogatta a mellékhelyiséget, majd onnan visszatérve kiállt a mosdó ajtaja elé és egy gyűrűt tartott a nagyjából 10 sorral arrébb ülő barátnője felé.
A nő kissé esetlenül kievickélt a sor közepéből, amihez szomszédja kénytelen-kelletlen asszisztált, majd boldogan mondott igent a nem mindennapi lánykérésre.
Az esetet természetesen megörökítette a repülő egyik utasa és posztolta is TikTokra, ahol két nap alatt több, mint egymillióan nézték meg, a videóra pedig olyan heves reakciók érkeztek, amire ő sem számított: nyomban több százan tovább osztották az eljegyzés felvételét és erősen kritizálták a férfi viselkedését.
A legtöbben arra gyanakodtak, hogy csak az ingyen pezsgő miatt választotta a férfi ezt a különleges helyszínt, míg mások kijelentették, hogy ők biztosan nemet mondtak volna egy ilyen házassági ajánlatra.
Szerencsére a szerencsés menyasszony nem így tett, a pár pedig azóta boldogan szervezi az esküvőt, ami remélhetőleg nem egy nyilvános WC mellett történik majd meg.
