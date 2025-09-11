A TikTok-felhasználók szétszedték a vőlegényt, aki a repülőn bonyolította le az eljegyzését

Az eljegyzés egyik legkevésbé romantikus módját választotta egy amerikai férfi.

Vannak, akik a romantikus eljegyzésben hisznek és vannak, akik a mellékhelyiség árnyékában.

Eljegyzése miatt szedik ízekre a friss vőlegényt

Minden idők egyik legelbaltázottabb eljegyzésének tartják az amerikai pár esetét, akinek a férfi tagja egy repülőn kérte meg szíve választottját. Ez az elgondolás már eleve nem tűnik sem romantikusnak, sem odaillőnek, de igaz ami igaz, legalább spontán.

A Dailymail által nem megnevezett férfi ugyanis az utazás egy pontján meglátogatta a mellékhelyiséget, majd onnan visszatérve kiállt a mosdó ajtaja elé és egy gyűrűt tartott a nagyjából 10 sorral arrébb ülő barátnője felé.

A nő kissé esetlenül kievickélt a sor közepéből, amihez szomszédja kénytelen-kelletlen asszisztált, majd boldogan mondott igent a nem mindennapi lánykérésre.

Az esetet természetesen megörökítette a repülő egyik utasa és posztolta is TikTokra, ahol két nap alatt több, mint egymillióan nézték meg, a videóra pedig olyan heves reakciók érkeztek, amire ő sem számított: nyomban több százan tovább osztották az eljegyzés felvételét és erősen kritizálták a férfi viselkedését.

A legtöbben arra gyanakodtak, hogy csak az ingyen pezsgő miatt választotta a férfi ezt a különleges helyszínt, míg mások kijelentették, hogy ők biztosan nemet mondtak volna egy ilyen házassági ajánlatra.

Szerencsére a szerencsés menyasszony nem így tett, a pár pedig azóta boldogan szervezi az esküvőt, ami remélhetőleg nem egy nyilvános WC mellett történik majd meg.