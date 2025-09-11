Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A TikTok-felhasználók szétszedték a vőlegényt, aki a repülőn bonyolította le az eljegyzését

Shutterstock - DMITRII SIMAKOV
házasság eljegyzés repülés
Nagy Kata
2025.09.11.
Az eljegyzés megtervezése a legtöbb férfi számára komoly stresszfaktor: van, aki valami nagy volumenűt szeretne végrehajtani, van, aki a közös élményekre alapoz és van, akit egy repülőgép mosdója előtt száll meg az ihlet.

Az eljegyzés egyik legkevésbé romantikus módját választotta egy amerikai férfi. 

Fiatal pár eljegyzésre készül
Vannak, akik a romantikus eljegyzésben hisznek és vannak, akik a mellékhelyiség árnyékában.
Forrás: Shutterstock

Eljegyzése miatt szedik ízekre a friss vőlegényt

Minden idők egyik legelbaltázottabb eljegyzésének tartják az amerikai pár esetét, akinek a férfi tagja egy repülőn kérte meg szíve választottját. Ez az elgondolás már eleve nem tűnik sem romantikusnak, sem odaillőnek, de igaz ami igaz, legalább spontán. 

A Dailymail által nem megnevezett férfi ugyanis az utazás egy pontján meglátogatta a mellékhelyiséget, majd onnan visszatérve kiállt a mosdó ajtaja elé és egy gyűrűt tartott a nagyjából 10 sorral arrébb ülő barátnője felé.

 A nő kissé esetlenül kievickélt a sor közepéből, amihez szomszédja kénytelen-kelletlen asszisztált, majd boldogan mondott igent a nem mindennapi lánykérésre

@nickigunner #easyjet #benidorm #fyp #fypageシ #fypviral ♬ original sound - NJ 🌻

Az esetet természetesen megörökítette a repülő egyik utasa és posztolta is TikTokra, ahol két nap alatt több, mint egymillióan nézték meg, a videóra pedig olyan heves reakciók érkeztek, amire ő sem számított: nyomban több százan tovább osztották az eljegyzés felvételét és erősen kritizálták a férfi viselkedését. 

A legtöbben arra gyanakodtak, hogy csak az ingyen pezsgő miatt választotta a férfi ezt a különleges helyszínt, míg mások kijelentették, hogy ők biztosan nemet mondtak volna egy ilyen házassági ajánlatra

Szerencsére a szerencsés menyasszony nem így tett, a pár pedig azóta boldogan szervezi az esküvőt, ami remélhetőleg nem egy nyilvános WC mellett történik majd meg. 

