Vérvörös égi csodában lesz részünk pár nap múlva – Így nézheted a teljes holdfogyatkozást

vérhold holdfogyatkozás Hold
Virág Emília
2025.09.04.
Szeptember 7-én, vasárnap este különleges látványban lehet részünk: hazánkból is megfigyelhető lesz a teljes holdfogyatkozás. Aki szerencsés, tiszta időben láthatja a Hold lassú elsötétülését és elszíneződését.

A holdfogyatkozás mindig telihold idején következhet be, amikor a Nap, a Föld és a Hold egy vonalba kerül. Ilyenkor bolygónk árnyéka eltakarja a Holdat a napfénytől. Teljes elsötétülés azonban nem történik: a Föld légköre megtöri és továbbengedi a fényt, ezért a Hold sejtelmes, vöröses árnyalatban tündököl majd. Innen ered a „vérhold” kifejezés is.

A holdfogyatkozás különös csillagászati jelenség
Forrás: Shutterstock

Mikor láthatjuk a teljes holdfogyatkozást?

Magyarországon 19 óra után kel fel a Hold, ám ekkor még alacsonyan jár, így a párás légkör és a horizont akadályai nehezíthetik a megfigyelést. A teljes fogyatkozás 19:30-kor kezdődik, a legsötétebb állapot 20:11 körül várható, majd 20:52-től lassan világosodni kezd a holdkorong. A teljes árnyék 21:56-ra vonul le róla, a jelenség 22:55-kor zárul le - írja a Csillagászat.hu.

Hogyan figyeljük meg?

A látvány szabad szemmel is különleges, de egy kisebb távcsővel még izgalmasabb: jól látszanak a kráterek és a Hold felszínének eltérő színei, ahogy a vörös árnyalat más-más intenzitással borítja be a korongot. A fotózás már nagyobb kihívás, mert hosszabb expozícióra van szükség.

Miért különleges a mostani fogyatkozás?

Ezúttal a Hold éppen felkelés közben merül el a Föld árnyékában, így előfordulhat, hogy csak késve pillantjuk meg a horizont felett. Lehet, hogy már vörösen izzik, amikor előbukkan, de az is lehet, hogy néhány percig egyáltalán nem látszik – ezt az időjárás és a légkör dönti el.

Aznap este nemcsak a Holdban gyönyörködhetünk: a Szaturnusz is feltűnik majd a közelben, és távcsővel akár a bolygó gyűrűrendszere is megfigyelhető.

Aki most lemarad, annak sem kell sokáig várnia: legközelebb 2028 szilveszterén lesz olyan teljes holdfogyatkozás, ami látható Magyarországról.

