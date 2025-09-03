Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 3., szerda Hilda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
előrejelzés

Nem lesz kegyes az időjárás szerdán: a fél országra figyelmeztetést adtak ki

előrejelzés eső időjárás
Life.hu
2025.09.03.
Úgy néz ki, a szeptemberi nyár sem marad velünk örökké: szerdán sokan megkönnyebbülhetnek, hiszen a rekkenő hőség alábbhagy, ám cserébe jóval szeszélyesebb időre kell készülni.

A nap első óráiban még nyugodt lesz az időjárás, később főként a keleti országrészben várható csapadék, amely helyenként zivatarba is átcsaphat. Az égkép változékony lesz, a gomolyfelhők gyakran eltakadják a napot, így a napsütés inkább csak átmenetileg élvezhető. A fél országra citromsárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat zivatarok miatt. 

Szerdai időjárás: a fél országra figyelmeztetést adtak ki
Szerdai időjárás: a fél országra figyelmeztetést adtak ki
Forrás: met.hu

 

Időjárás szerdán: mérséklődik a meleg

Nem is lesz már olyan meleg szerdán: a nap folyamán 25 és 30 fok közötti értékekre számíthatunk, ami jóval elviselhetőbb, mint az elmúlt napok forrósága. Az északnyugati szél sokfelé élénkebbé válik, záporok környezetében pedig erős széllökések is előfordulhatnak, ami még inkább fokozza a változékonyságot - írja a Köpönyeg.

Szerdán tehát nem a perzselő napsütés, hanem a hol felhős, hol napos égbolt, a mérsékeltebb meleg és a csapadék alakítja majd az időjárást. Aki a keleti országrészben él, jobb, ha számol az esővel, nyugaton viszont inkább a szél zavarhatja meg az nyugodt, őszi időjárást.

Napi horoszkóp 2025. szeptember 3.: az Ikrek olvas a sorok között, az Oroszlán pozitív változást hoz

Ezen a napfényes őszi napon a Kozmosz a csillagjegyek karrierlehetőségeit és kapcsolati hálóját világítja meg. Arról már a napi horoszkóp rántja le a leplet, hogy miként élhetnek a lehetőségekkel.

 

Kim Kardashian gyereknevelési módszere hatalmas vitát robbantott ki a neten

A milliárdos üzletasszony megosztotta szélsőséges nézeteit a gyerekei taníttatásáról. Kim Kardashian véleménye nem nyerte el mindenki tetszését.

Kevin Costner két évvel a válása után összejött az exneje hasonmásával - Fotó!

Úgy látszik, hogy a kétszeres Oscar-díjas színész ízlése nem változott meg 70 éves korára sem. Kevin Costner legújabb barátnője ugyanis egy az egyben úgy néz ki, mint a színész exfelesége.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu