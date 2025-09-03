Nem lesz kegyes az időjárás szerdán: a fél országra figyelmeztetést adtak ki

A nap első óráiban még nyugodt lesz az időjárás, később főként a keleti országrészben várható csapadék, amely helyenként zivatarba is átcsaphat. Az égkép változékony lesz, a gomolyfelhők gyakran eltakadják a napot, így a napsütés inkább csak átmenetileg élvezhető. A fél országra citromsárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat zivatarok miatt.

Szerdai időjárás: a fél országra figyelmeztetést adtak ki

Időjárás szerdán: mérséklődik a meleg

Nem is lesz már olyan meleg szerdán: a nap folyamán 25 és 30 fok közötti értékekre számíthatunk, ami jóval elviselhetőbb, mint az elmúlt napok forrósága. Az északnyugati szél sokfelé élénkebbé válik, záporok környezetében pedig erős széllökések is előfordulhatnak, ami még inkább fokozza a változékonyságot - írja a Köpönyeg.

Szerdán tehát nem a perzselő napsütés, hanem a hol felhős, hol napos égbolt, a mérsékeltebb meleg és a csapadék alakítja majd az időjárást. Aki a keleti országrészben él, jobb, ha számol az esővel, nyugaton viszont inkább a szél zavarhatja meg az nyugodt, őszi időjárást.