Botrány a repülőtéren: a nő zokogva vádolta az AI-t, amiért lemaradt a gépről

A modern korban hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy teljes mértékben rábízhatjuk magunka az AI-ra. A mesterséges intelligencia mindent tud, mindenben naprakész – gondoljuk, ám a fejlesztők rendre figyelmeztetnek, hogy a technológia sem tévedhetetlen. Pontosan ezt élte át a spanyol influencer, Mery Caldass, aki egy romantikus puerto ricói utazás előtt kérte ki a tanácsát a vízummal kapcsolatban.

A nő szerint a mesterséges intelligencia csúnyán megtévesztette, és szerinte egy ideje pikkel is rá

„Megkérdeztem, és a mesterséges intelligencia azt mondta, nincs rá szükség”

Mármint a vízumra. Így hát sem Mery, sem a párja nem vittek magukkal hivatalos papírokat. Bár az Európai Unió polgárai számára valóban nincs szükség vízumra Puerto Ricóba, ha 90 napnál rövidebb ideig tartózkodnak ott, az utazóknak így is ki kell tölteniük az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszert (ESTA), ami eldönti a belépés jogosságát.

„Ez jár nekem, amiért nem gyűjtöttem több háttérinfót” – mondta a csalódott influenszer, majd hozzátette, hogy soha többé nem bízik meg az AI-ban.

A kommentek perceken belül tömegével érkeztek a videó alá: sokan megjegyezték, hogy az információk a hivatalos kormányzati weboldalakon is elérhetők, illetve, hogy Puerto Rico lényegében az Egyesült Államok része, így a vízum- és belépési szabályok is hasonlóak. A balszerencsés incidens ellenére úgy tűnik, Caldass és párja utazási tervei nem omlottak össze.

Már másnap posztoltak egy videót a Bad Bunny-koncertről, és a hét folyamán továbbra is rendszeresen beszámoltak az utazásukról.

A Caldass által is használt platformot hetente körülbelül 500 millió ember kérdezi, célja pedig, hogy intelligensen navigáljon weboldalakon és elemzéseket végezzen. Bár az AI az elmúlt években számos figyelemre méltó sikert ért el – például előre diagnosztizált betegségeket, az eszköz továbbra is hajlamos hibázni.

Például egy férfi, aki a mesterséges intelligencia tanácsát követte étrendjében, pszichiátriai felügyelet alá került, miután véletlenül nátrium-bromidot fogyasztott só helyett.

Ez az eset is rávilágít: bármennyire is lenyűgözőek a modern kori vívmányok, köztük a nyelvi modellek, az emberi ellenőrzés és alapinformációk beszerzése továbbra is elengedhetetlen.