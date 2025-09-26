Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Új tanulmány: ezzel a képlettel kiszámíthatod, meddig fogsz élni

Shutterstock - Dragana Gordic
2025.09.26.
Szeretnéd tudni, meddig fogsz élni? Van egy képlet, ami megmutatja.

Az embereket mindig is foglalkoztatta a kérdés, hogy vajon meddig élnek majd. Most egy új tanulmány érdekes képletet mutatott be, amely segíthet megbecsülni a várható élettartamot. Bár pontos választ természetesen senki sem adhat, a kutatók szerint bizonyos tényezők kombinációja alapján reális becslést lehet készíteni.

Egy képlet megjósolhatja, meddig élünk. 
Forrás: Shutterstock

Mindenki ezt a képletet alkalmazza most

A képletben szerepet játszik az életkor, a testsúly, a magasság, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgás mennyisége és az étrend is. Emellett olyan tényezők is számítanak, mint a stressz szintje, az alvási szokások vagy a családi előzmények. Minél egészségesebben él valaki, annál magasabbra tolódik a várható élettartama. A tanulmány szerint például a rendszeres mozgás átlagosan hét évvel hosszabbíthatja meg az életet, míg a dohányzás akár tíz évvel is lerövidítheti.

Érdekesség, hogy nemcsak a fizikai tényezők, hanem a lelki állapot is hatással van az élettartamra. Az optimizmus, a jó kapcsolatok és a társas támogatás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy valaki tovább és egészségesebben éljen. A magány és a krónikus stressz viszont jelentősen csökkentheti a várható élettartamot.

Miket vizsgálnak pontosan a képletben?

A képletet a Német Rákkutató Központ tette közzé, akik első lépésként csupán az életmódot vették figyelembe. Ennek eredménye az lett, hogy az egészséges életmódot folytató férfiak átlagosan 16,8 évvel élhetnek tovább. A nők esetében ez a növekedés csupán 9,87 év volt, és sok mindent elárul, hogy a nők esetében a tudatos életmód nem annyira kiemelkedő faktor a várható élettartamot illetően, mint a férfiaknál.

A következő lépésben azonban a kutatók még mélyebbre ástak. A genetikai tényezőket is bevonták a számításba, mégpedig bizonyos vérben található markerek vizsgálatával. Öt olyan biomarkert választottak ki, amelyek közvetlenül összefüggésben állnak a várható élettartammal, és egyszerűen, megbízhatóan mérhetők. Ezek között szerepeltek például a gyulladás szintjét vagy az anyagcsere egyensúlyát jelző értékek.

A két tényezőt, az életmódot és a genetikai markereket együtt vizsgálva megdöbbentő eredmény született. A férfiaknál 22,7 év különbséget találtak a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb esetek között, vagyis ennyivel élhet tovább az, aki egészségesen él és a vérértékei is rendben vannak. A nőknél ez a különbség 14 év volt, ami szintén hatalmas különbség. Ez a kutatás egyértelmű üzenetet hordoz: sokkal nagyobb hatásunk van a saját jövőnkre, mint hinnénk.

A képletre tehát motivációként is tekinthetünk. Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy életmódunkkal igenis sokat tehetünk azért, hogy hosszabb és egészségesebb életünk legyen. A kutatók szerint már apró változtatások is számítanak. Például ha napi fél órát sétálunk, ha kevesebb feldolgozott ételt eszünk, vagy ha ügyelünk a megfelelő alvásra, ezek mind hozzáadnak az életévekhez.

 

