Új tanulmány: ezzel a képlettel kiszámíthatod, meddig fogsz élni

Az embereket mindig is foglalkoztatta a kérdés, hogy vajon meddig élnek majd. Most egy új tanulmány érdekes képletet mutatott be, amely segíthet megbecsülni a várható élettartamot. Bár pontos választ természetesen senki sem adhat, a kutatók szerint bizonyos tényezők kombinációja alapján reális becslést lehet készíteni.
A képletben szerepet játszik az életkor, a testsúly, a magasság, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgás mennyisége és az étrend is. Emellett olyan tényezők is számítanak, mint a stressz szintje, az alvási szokások vagy a családi előzmények. Minél egészségesebben él valaki, annál magasabbra tolódik a várható élettartama. A tanulmány szerint például a rendszeres mozgás átlagosan hét évvel hosszabbíthatja meg az életet, míg a dohányzás akár tíz évvel is lerövidítheti.
Érdekesség, hogy nemcsak a fizikai tényezők, hanem a lelki állapot is hatással van az élettartamra. Az optimizmus, a jó kapcsolatok és a társas támogatás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy valaki tovább és egészségesebben éljen. A magány és a krónikus stressz viszont jelentősen csökkentheti a várható élettartamot.
A képletet a Német Rákkutató Központ tette közzé, akik első lépésként csupán az életmódot vették figyelembe. Ennek eredménye az lett, hogy az egészséges életmódot folytató férfiak átlagosan 16,8 évvel élhetnek tovább. A nők esetében ez a növekedés csupán 9,87 év volt, és sok mindent elárul, hogy a nők esetében a tudatos életmód nem annyira kiemelkedő faktor a várható élettartamot illetően, mint a férfiaknál.
A következő lépésben azonban a kutatók még mélyebbre ástak. A genetikai tényezőket is bevonták a számításba, mégpedig bizonyos vérben található markerek vizsgálatával. Öt olyan biomarkert választottak ki, amelyek közvetlenül összefüggésben állnak a várható élettartammal, és egyszerűen, megbízhatóan mérhetők. Ezek között szerepeltek például a gyulladás szintjét vagy az anyagcsere egyensúlyát jelző értékek.
A két tényezőt, az életmódot és a genetikai markereket együtt vizsgálva megdöbbentő eredmény született. A férfiaknál 22,7 év különbséget találtak a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb esetek között, vagyis ennyivel élhet tovább az, aki egészségesen él és a vérértékei is rendben vannak. A nőknél ez a különbség 14 év volt, ami szintén hatalmas különbség. Ez a kutatás egyértelmű üzenetet hordoz: sokkal nagyobb hatásunk van a saját jövőnkre, mint hinnénk.
A képletre tehát motivációként is tekinthetünk. Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy életmódunkkal igenis sokat tehetünk azért, hogy hosszabb és egészségesebb életünk legyen. A kutatók szerint már apró változtatások is számítanak. Például ha napi fél órát sétálunk, ha kevesebb feldolgozott ételt eszünk, vagy ha ügyelünk a megfelelő alvásra, ezek mind hozzáadnak az életévekhez.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.