Totális izgalomban a Labubu-rajongók: szőrös kis szörnyek érkeznek a Mekibe?

Több rövid videó is elterjedt a TikTokon és az Instagramon, amelyben influenszerek Happy Meal-dobozokat nyitnak ki, melyekből Labubu-figurákat vesznek elő. A felvételek felrobbantották a közösségi médiát, és elárasztották a kérdések a netet: tényleg bekerülhet a bolyhos kis szörny a Meki menüjébe?

Labubu-babák érkezhetnek a Mekibe - De mi az igazság?

Forrás: https://www.instagram.com/joykawaiishop6/

A Labubu-babákat világszerte hatalmas kultusz övezi, így a rajongók szerint logikus lenne, ha a McDonald’s lecsapna a karakterre.

Az igazság a Labubu Happy Mealről

Bár a videókra és a pletykákra rengetegen felfigyeltek, hivatalos bejelentés egyelőre nincs. A McDonald’s sem az Egyesült Államokban, sem Európában nem erősítette meg, hogy Labubu-játékok érkeznének a Happy Mealbe. Ráadásul a gyorsétteremlánc néhány napja hivatalosan is bemutatta a következő kollekcióját: a Hello Kitty és a Tini Nindzsa Teknőcök közös játékait. A sorozat 12 különböző darabot tartalmaz.

A McDonald’s történetében nem ritkák a nagy dobások: gondoljunk csak a Pokémon-, a Disney- vagy a Minyon-figurákra, így a rajongók joggal reménykednek, hogy előbb-utóbb a gyorsétterem bővíti kínálatát a világszerte népszerű Labubukkal.