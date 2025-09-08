Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Totális izgalomban a Labubu-rajongók: szőrös kis szörnyek érkeznek a Mekibe?

Happy Meal Labubu MCDonald ‘ s
Virág Emília
2025.09.08.
Az elmúlt hetekben felrobbant a közösségi média: több népszerű influenszer – köztük Lena Nova – is videóban jelentette be követőinek, hogy a McDonald’s Happy Meal menüjének piros dobozaiba hamarosan Labubu-babák költözhetnek. A rajongók azonnal lázba jöttek, és egyre többen kezdtek el kutakodni, vajon igaz-e a hír.

Több rövid videó is elterjedt a TikTokon és az Instagramon, amelyben influenszerek Happy Meal-dobozokat nyitnak ki, melyekből Labubu-figurákat vesznek elő. A felvételek felrobbantották a közösségi médiát, és elárasztották a kérdések a netet: tényleg bekerülhet a bolyhos kis szörny a Meki menüjébe?

Labubu-babák érkezhetnek a Mekibe - De mi az igazság?
A Labubu-babákat világszerte hatalmas kultusz övezi, így a rajongók szerint logikus lenne, ha a McDonald’s lecsapna a karakterre.

Az igazság a Labubu Happy Mealről

Bár a videókra és a pletykákra rengetegen felfigyeltek, hivatalos bejelentés egyelőre nincs. A McDonald’s sem az Egyesült Államokban, sem Európában nem erősítette meg, hogy Labubu-játékok érkeznének a Happy Mealbe. Ráadásul a gyorsétteremlánc néhány napja hivatalosan is bemutatta a következő kollekcióját: a Hello Kitty és a Tini Nindzsa Teknőcök közös játékait. A sorozat 12 különböző darabot tartalmaz.

A McDonald’s történetében nem ritkák a nagy dobások: gondoljunk csak a Pokémon-, a Disney- vagy a Minyon-figurákra, így a rajongók joggal reménykednek, hogy előbb-utóbb a gyorsétterem bővíti kínálatát a világszerte népszerű Labubukkal.

