Cristiano Ronaldo titokban Budapestre érkezett – Videón a sztárfocista

2025.09.08.
Rendőri kísérettel gördült be vasárnap hajnalban Budapestre a portugál válogatott busza, rajta Cristiano Ronaldóval. A játékosok érkezését igyekeztek teljes titokban tartani, a szálláshelyüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A portugálok szombat este még Jerevánban léptek pályára a világbajnoki selejtezők első fordulójában, ahol fölényes, 5–0-ás győzelmet arattak Örményország felett. A találkozón Cristiano Ronaldo és Joao Félix is két gólt szerzett, Joao Cancelo pedig egyszer talált be. A lefújást követően azonban nem sok idejük maradt ünnepelni: a csapat azonnal repülőre ült, és Magyarország felé vette az irányt.

Cristiano Ronaldo a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtező mérkőzésén Jerevánban
Cristiano Ronaldo a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtező mérkőzésén Jerevánban
Forrás: AFP

Cristiano Ronaldo és csapat Budapestre érkezett

Egy videófelvétel is bizonyítja, hogy a portugál válogatott vasárnap kora hajnalban érkezett meg Budapestre, rendőri felvezetéssel. Hivatalos információ ugyan nincs, de a korábbiak alapján nem kizárt, hogy ismét a Margitszigeten található luxusszállóban készülnek a következő mérkőzésre, ahogyan az Európa-bajnokság alatt is tették.

@f._noel17 #portugalia #ronaldo #foryouu #hungary #team @ronlukcs ♬ оригинальный звук - 𝓐𝓡𝓚

 

A portugálok legjobbjai kedden este 20:45-kor lépnek pályára a Puskás Arénában, ahol a magyar válogatott lesz az ellenfelük a világbajnoki selejtezők következő fordulójában. A meccs iránt hatalmas az érdeklődés, minden jel arra utal, hogy telt ház előtt játszik majd Cristiano Ronaldo és csapata.

