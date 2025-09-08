Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Újabb elméletet vizsgálnak Maddie McCann ügyében: egy német nő lehet az új gyanúsított

elmélet Madeleine McCann eltűnése Madeleine McCann
2025.09.08.
Több mint tizenhét éve nem tudni, mi történt a portugáliai Praia da Luz üdülőfaluból eltűnt hároméves brit kislánnyal, Madeleine McCannnel. A nyomozás azóta is zajlik, és az évek során számos elmélet született. Ezek egyike szerint Maddie felébredhetett, kisétált az apartmanból, majd közlekedési baleset áldozata lett.

A portugál sajtó tavaly hozta nyilvánosságra, hogy évekkel ezelőtt egy német nőt is kihallgattak Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban. A Sky News most megtalálta az asszonyt, aki elmondta: nem tudta, hogy a hatóságok gyanúsítottként tekintettek rá.

Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban egy német nőt is kihallgattak

A nő az eltűnés estéjén egy tengerparti étteremben dolgozott, és csak este fél 11 körül ért haza. Párja – az Ocean Club séfje, aki azon az estén a McCann családnak is főzött – már otthon várta. „Még csak nem is hallottam balesetről azon az éjjelen, hiszen dolgoztam” – mondta.

Az asszony elárulta: lakásukat később kétszer is átkutatta a rendőrség. A második alkalommal már elveszítette a türelmét, amikor az egyik nyomozó azt kérte tőle, ürítse ki a fagyasztóját. „Megkérdeztem: tényleg azt hiszik, hogy feldaraboltam a kislányt, és eltettem vacsorára?” – idézte fel felháborodva.

Az asszony elmondta: évekkel később a német rendőrség ismét megkereste, többször felhívták, sőt a Portugáliában használt SIM-kártyáját is át kellett adnia. Bár egyes hírek szerint kölcsönzött autót vezetet akkoriban, ezt határozottan cáfolta: „Hogy gázoltam volna el bárkit? Akkoriban még autóm sem volt.”

Kate és Gerry McCann soha nem fogadták el a cserbenhagyásos gázolás elméletét. Kate McCann 2011-ben megjelent könyvében hangsúlyozta: teljesen életszerűtlen, hogy egy hároméves gyerek egyedül kinyitotta volna a teraszajtót, elhúzta volna a függönyt, átmászott volna korláton és kinyitotta volna a kiskaput – majd mindezt vissza is zárta maga mögött.

Madeleine McCann ügyében a fő gyanúsított: Christian Brückner

A német nőt akkor hallgatták ki, amikor a rendőrség figyelme egyre inkább Christian Brückner felé fordult. A most 48 éves férfi jelenleg börtönbüntetését tölti, mert 2005-ben megerőszakolt egy idős amerikai turistát ugyanazon a környéken, ahol két évvel később Maddie eltűnt.

A hatóságok szerint ő rabolhatta el és ölhette meg a kislányt, bár a férfi mindent tagad. Vádat ugyan még nem emeltek ellene, de továbbra is ő az egyetlen hivatalosan megnevezett gyanúsított. Jövő héten szabadul a német börtönből, az ügyészség azonban igyekszik elérni, hogy mozgását korlátozzák, mert a pszichiáterek szerint nagy a visszaesés veszélye.

A brit rendőrség külön nyomozócsoportja, az Operation Grange ma is együtt dolgozik a portugál és német hatóságokkal. 

