Így élnek ma Madeleine McCann ikertestvérei: fotón a 20 éves Sean és Amelie

Madeleine McCann hároméves volt, amikor 2007. május 3-án nyomtalanul eltűnt a portugáliai Praia da Luzban – máig nem tudni, hogy mi történt vele. A McCann házaspár – Gerry és Kate – nem roppanhattak össze: ikergyermekeiket, Amelie-t és Seant fel kellett nevelniük, és ezt minél kiegyensúlyozottabb környezetben akarták megtenni.

Madeleine McCann szülei, Gerry és Kate az ikrekkel, Seannal és Amelie-vel

Forrás: Profimedia

Madeleine McCann testvérei sikeres felnőttek lettek

A most húszéves ikrek egyetemre járnak, és mindketten kiváló eredményeket érnek el – számolt be róla a család egyik közeli tagja, Brian Kennedy a Mirrornak. Emellett sportteljesítményük is figyelemre méltó. Amelie Észak-Angliában tanul, korábban futásban és triatlonban is versenyzett.

Amelie McCann, mellette az édesanyja, Kate

Forrás: Profimedia

Testvére, Sean pedig az úszásban ért el kimagasló sikereket: a 2023-as Nemzetközösségi Ifjúsági Játékokon Skócia színeiben döntőbe jutott 400 és 1500 méteres gyorsúszásban. Nevét már a 2028-as Los Angeles-i olimpia lehetséges indulói között is emlegetik. Tízéves kora óta tagja a City of Leicester úszóklubnak, ahol számos megyei, regionális és országos bajnoki címet szerzett. A versenysportot hajnali négykor kezdődő edzések és szigorú napirend kíséri, miközben a fiú vegyészmérnöki tanulmányokat folytat.

Sean McCann

Forrás: https://www.jhmt.org.uk

Amelie és Sean nem ugyanazon az egyetemen tanulnak, de a család szerint mindketten ragaszkodnak a másikhoz, és sokszor találkoznak.

Kate és Gerry McCann, akik a tragédiát követően hosszú időre visszavonultak, mára ismét aktívak hivatásukban. Gerry orvosprofesszorként dolgozik: a Leicesteri Egyetemen a szívképalkotás és a kísérleti orvostudomány területén oktat és kutat. Kate a Covid-járvány idején tért vissza az egészségügybe. Jelenleg demenciával élő páciensekkel foglalkozik, emellett a Missing People nevű jótékonysági szervezet nagyköveteként is aktív.

A szülők soha nem adták fel a reményt, hogy egy nap megtudják, mi történt lányukkal, Madeleine-nel. A legutóbb elkőkerült bizonyítékok alapján azonban Maddie már nem él.