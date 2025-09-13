A bordélyházak királynője elárulta: így buknak le otthon a megcsalással a kliensei

A bordélyházak királynője most elárulja, mire kell figyelned, ha megcsalásra gyanakodsz.

Catherine De Noire bordélyházvezetőként a megcsalás szakértője.

Forrás: Profimedia

A megcsalás jele nem mindig a vörös rúzs a galléron – Állítja a szakértő

A bordélyháztulajdonos Catherine De Noire rendszeresen enged betekintést a vállalkozása sötét bugyraiba, ami hol vicces, hol elképesztő, hol pedig tanulságos.

Bár ő maga egyáltalán nem támogatja a hűtlenséget, pontosan tisztában van vele, hogy a világ sokszor bizony a testiség körül forog és Európa legnagyobb bordélyházának vezetőjeként igyekszik legalább hasznot húzni belőle.

Most a megcsalás jeleiről beszélt a The Sunnak és kifejtette, milyen amatőr módon buknak le a vendégei a párjaik előtt.

1. A jó öreg készpénz

Cathrine szerint sok férfi érthetetlen módon nincs felkészülve arra, hogy a bordélyházban csak készpénzzel lehet fizetni, így sokan a közeli automatákat hívják segítségül. Márpedig ha hajnal háromkor a férjed egy gyanús helyen nagyobb összegű pénzt vesz fel, te pedig közös bankszámla révén értesítést kapsz róla, az finoman szólva is árulkodó.

2. A helyzetjelzés

Manapság egyre több ember követi a párját a mobiltelefonján keresztül, ami igazán praktikus lehet akkor, ha rápillantasz, hol jár a férjed, hogy elkezdd-e már készíteni a vacsorát. Akkor viszont már kevésbé, ha azt látod, a férjed valami egészen máson ügyködik éppen. Ez egy meglehetősen banális hibának tűnik, de Catherine szerint a legtöbb férfit elragadja az izgalom és csak a megcsalás után hazaérve tudatosul bennük, hogy ezt mennyire elszúrták.

3. A jegyek

Catherine bordélyházában minden vendég kap egy jegyet érkezéskor, ami 24 órán keresztül érvényes, így a legtöbb pasi zsebreteszi annak reményében, hogy másnap még visszalátogat. És elfelejti. Aztán a felesége meg mosás közben szépen megtalálja.

4. A munkahelyi lebukás

Nem csupán a párjuk előtt bukhatnak le könnyedén a csalfa urak: sokan ebédidőben, a munkahelyükről lógnak el táplálkozás címszóval, majd visszajönnek késve, ziláltan, akár izzadtan. A főnök meg az általános vélekedéssel szemben nem hülye és ha amúgy is a begyében van az alkalmazott, simán elejthet egy-két jóindulatú megjegyzést a családtagoknak.