A bordélyházak királynője elárulta: így buknak le otthon a megcsalással a kliensei

párkapcsolat bordély megcsalás
Nagy Kata
2025.09.13.
A megcsalás jelei sokszor az apró részletekben bújnak meg – és ki is tudná ezeket jobban felismerni, mint egy nő, aki nap mint nap a férfiak titkaira vigyáz?

A bordélyházak királynője most elárulja, mire kell figyelned, ha megcsalásra gyanakodsz. 

Catherine De Noire a megcsalás szakértője
 Catherine De Noire bordélyházvezetőként a megcsalás szakértője.
Forrás:  Profimedia

A megcsalás jele nem mindig a vörös rúzs a galléron – Állítja a szakértő

A bordélyháztulajdonos Catherine De Noire rendszeresen enged betekintést a vállalkozása sötét bugyraiba, ami hol vicces, hol elképesztő, hol pedig tanulságos.

Bár ő maga egyáltalán nem támogatja a hűtlenséget, pontosan tisztában van vele, hogy a világ sokszor bizony a testiség körül forog és Európa legnagyobb bordélyházának vezetőjeként igyekszik legalább hasznot húzni belőle.

  Most a megcsalás jeleiről beszélt a The Sunnak és kifejtette, milyen amatőr módon buknak le a vendégei a párjaik előtt. 

1. A jó öreg készpénz 

Cathrine szerint sok férfi érthetetlen módon nincs felkészülve arra, hogy a bordélyházban csak készpénzzel lehet fizetni, így sokan a közeli automatákat hívják segítségül. Márpedig ha hajnal háromkor a férjed egy gyanús helyen nagyobb összegű pénzt vesz fel, te pedig közös bankszámla révén értesítést kapsz róla, az finoman szólva is árulkodó. 

2. A helyzetjelzés 

Manapság egyre több ember követi a párját a mobiltelefonján keresztül, ami igazán praktikus lehet akkor, ha rápillantasz, hol jár a férjed, hogy elkezdd-e már készíteni a vacsorát. Akkor viszont már kevésbé, ha azt látod, a férjed valami egészen máson ügyködik éppen. Ez egy meglehetősen banális hibának tűnik, de Catherine szerint a legtöbb férfit elragadja az izgalom és csak a megcsalás után hazaérve tudatosul bennük, hogy ezt mennyire elszúrták. 

3. A jegyek

Catherine bordélyházában minden vendég kap egy jegyet érkezéskor, ami 24 órán keresztül érvényes, így a legtöbb pasi zsebreteszi annak reményében, hogy másnap még visszalátogat. És elfelejti. Aztán a felesége meg mosás közben szépen megtalálja. 

4. A munkahelyi lebukás

Nem csupán a párjuk előtt bukhatnak le könnyedén a csalfa urak: sokan ebédidőben, a munkahelyükről lógnak el táplálkozás címszóval, majd visszajönnek késve, ziláltan, akár izzadtan. A főnök meg az általános vélekedéssel szemben nem hülye és ha amúgy is a begyében van az alkalmazott, simán elejthet egy-két jóindulatú megjegyzést a családtagoknak. 

Kávézaccból jósolta meg az AI egy nőnek, megcsalja a férje

A görög feleség lefotózta a kávézaccot, a ChatGPT pedig közölte: a férj a „sors által neki rendelt” fiatalabb nővel kavar, akinek a neve E-vel kezdődik. A nő hallgatott az AI-ra, válás lett a vége.

Ha kedves a párkapcsolatod, ezeket ne nézzétek együtt: filmek, amik instant szakításhoz vezethetnek

Egy közös filmnézés akár el is választhat titeket.

Figyelj az emojikra! Ezek a hangulatjelek hűtlenségre utalnak

Lehet, hogy a párod leggyakrabban használt emojijai többet árulnak el, mint gondolnád. Van néhány olyan hangulatjel, ami hűtlenségre utalhat. Mutatjuk, melyek ezek.

 

 

 

 

 

 

