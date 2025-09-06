Munkahelyi szokások, amelyekkel szabotálod az előreléptetésedet − Nem csak a munkád minősége számít

Túl sokat panaszkodsz? Nincs azzal semmi gond, ha a munka közben időnként kifejezésre juttatod, ha valami nem tetszik, de rettentően lelombozó tud lenni, ha a nap nagy részében arról beszélsz, hogy mi nem jó. Ha mindenben csak a rosszat látod, és ezt ki is fejezed nap mint nap, az lehúzza a hangulatot, és egy idő után a legtöbb kolléga el fog kerülni.
Viszonylag hamar kiválthatja a főnököd nemtetszését, ha gyakran ásítozol, ha túl gyakran mész szünetre, és ha megelégszel azzal, hogy csak a minimumot teljesíted. Nem kell mindig túlórázni, de a lelkesedés és proaktivitás messzire visz, ráadásul a pozitív, érdeklődő hozzáállással a kollégáidat is motiválhatod.
Ha egész nap magánügyeket intézel a céges telefonoddal, és rendszeresen beszámolsz a kollégáknak a párkapcsolatodról, az előbb-utóbb a feletteseid fülébe jut. Mindenkinek lehet pár perc szünete, de ha rendszeres, az már nemcsak etikátlan, hanem a munkád rovására is mehet.
Annak sosincs jó vége, ha hazugsággal próbálod áthárítani a felelősséget. Ha elrontottál valamit, vállald a felelősséget, és, ha lehet, korrigálj.
Lehet, hogy nyáron kényelmes, de a műanyag papucs vagy flip-flop a tengerpartra való, nem a munkába. Ezek a lábbelik túl lezserek, „cuppogósak”. Válassz inkább egy igényes szandált vagy balerinacipőt.
A vékony anyagból készült szellős póló, a lengébb nyári ruha önmagában nem probléma, de ügyelj arra, hogy ne látszódjon annyira át, hogy az egész iroda lássa, milyen fehérneműt viselsz. Noha a fitneszöltözék kényelmes, kizárólag az edzőterembe való. A leggings munkakörnyezetben túl lezser hatást kelt.
Bármilyen vicces is egy politikai poén, vagy egy vulgáris szót tartalmazó felirat, egyes főnökök vagy kollégák másként értelmezhetik a humort, ami akár kínos szituációkhoz is vezethet.
A túl erős illat könnyen „átnyúlhat” a személyes tereden, és akaratodon kívül is zavarhatsz vele másokat. Különösen igaz ez kis helyiségekben vagy nyitott irodákban, ahol mindenki ugyanazt a levegőt szívja. Az erőteljes parfüm emellett egyesekben azt a benyomást keltheti, hogy kompenzálni szeretnél valamit. Válassz inkább visszafogott, friss illatot, és ne fújj magadra túl sokat.
A csendes divat (angolul: quiet luxury) egyre népszerűbb manapság. A visszafogottságra, eleganciára és a minőségre épít, a márkák harsány mutogatása nélkül. Míg egy jól szabott, apró logóval ellátott ingblúz mindenhol megállja a helyét, addig egy hatalmas márkajelzéssel ellátott felső túl sok figyelmet vonhat el, és nem biztos, hogy pozitív értelemben. Az elegancia lényege az egyensúlyban rejlik, nem pedig a hivalkodásban.
