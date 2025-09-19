Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Önvédelmi óra esernyővel? Így védekeztek a múltban a tapadós férfiak ellen

Digital Vision Vectors - duncan1890
zaklató önvédelem
Bába Dorottya
2025.09.19.
Nem csak a közösségi média korában jönnek szembe velünk ijesztő, nyomulós férfiak. Évszázadokkal ezelőtt is kellett önvédelem az illetlen hímekkel szemben, akik ellen a hölgyek különös eszközökhöz nyúltak.

Aki azt hiszi, hogy a régi időkben nem kellett a közönséges és illetlen „úriemberek” ellen védekezni, súlyos tévedésben él. Ugyanis a történelmi időkben még a társadalmi beidegződés is a férfiak malmára hajtotta a vizet, ha zaklatásról, kéretlen ismerkedésről volt szó. Azonban a 19-20. századi nők sem holmi törékeny virágszálak voltak: leleményes fegyverekkel védték magukat. Lássuk a leghatásosabb praktikákat, ha önvédelemről volt szó.

Női önvédelem
Önvédelemóra esernyővel a 19. században.
Forrás: Archive Photos

 

Női önvédelem a 19. században, avagy hogyan védekezz illedelmesen

1. Kalaptű a repülő fejfedők és tapadós férfiak ellen

Amikor a 19-20. században a női divat elengedhetetlen része volt az elegáns kalap, hosszú tűkkel rögzítették fejükön. Ám ezek a tűk nem csupán a szél, hanem a zaklatók ellen is hatékony fegyverek voltak, gyakran alkalmazták őket önvédelem közben a tömegközlekedésen, ahol általában az arcot támadták.

Rendőrségi dokumentumok szerint olyan gyakran használták védekezésül a kalaptűt, hogy bizonyos városokban törvény írta elő, hogy legyenek rövidebbek. A korlátozás tiltakozásokat szült.

önvédelem
A kalaptű félelmetes önvédelmi fegyver volt
Forrás: Universal Images Group Editorial

2. A hajgöndörítő nem csak a fürtöket göndörítette

Mielőtt az elektromos készülékek megjelentek volna, a nők nyílt tűzön hevítették a vas hajgöndörítőjüket, amivel olykor a kéretlenül közeledő férfiaknak is oda-odasuhintottak. Chicagóban egy év alatt mintegy 12 ilyen eset fordult elő egy korabeli beszámoló szerint.

3. Méregtartó gyűrű, a gyilkos csecsebecse

A mondás úgy tartja, hogy a méreg a nők legerősebb fegyvere. Egészen a huszadik századig elterjedtek voltak az apró tégelyt rejtő gyűrűk, melyekben általában orvosságot tartottak, de előfordult, hogy méreg került bele. Ez megkönnyítette a nő dolgát, ha esetleg egy italozóban akart ily drasztikus módon megszabadulni egy idegentől, de gyakrabban vált az intrika eszközévé a történelem folyamán.

Poison rings were used to keep poison or another substance inside a hidden area. Western Europe during the Middle Ages. In some cases, people used them to commit suicide to evade capture.
A méregtartó gyűrű a 20-. századig gyakori eszköz volt zaklatók ellen
Forrás: Moment RF

4. Esernyő, napernyő szerepe az önvédelemben

Amikor a porcelánbőr volt divatban, a nők télen-nyáron ernyővel a kezükben járták az utcákat. Ha a szükség úgy hozta és szemtelen férfiakkal, zaklatókkal szemben kellett megvédeniük magukat, veszélyes eszközzé avanzsált a nők kezében az ernyő, amelyet harcművészeket megszégyenítő módon forgattak.

Egy időben még külön ernyőharcra szakosodott önvédelmi órákat is adtak.

5. Könyv, a művelt nő testőre

Egy ódivatú elképzelés szerint a művelt nők magányosak, pedig lehet, hogy csak arról a négy nőről van szó, akik könyveket használtak önvédelemre. 1900-ban Chicagóban négyszer vált fegyverré a nők kezében az olvasnivalójuk, amelynek hatására egy korabeli lap azt javasolta, hogy tartsák láncon a könyveket.

