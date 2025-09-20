Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Harry herceg és felesége, Meghan Markle kapcsolatában újabb feszültségforrás jelentkezett: bennfentesek szerint a hercegné világossá tette, hogy férjének végleg meg kell szakítania a kapcsolatot sógornőjével, Katalin hercegnével.

A friss pletykák szerint szerint Meghan Markle féltékeny Harry herceg és Katalin hercegné korábbi szoros barátságára, és azt szeretné, ha férje örökre lezárná a kapcsolatot a walesi hercegnével.

Harry herceg ultimátumot kapott Meghan Markle-től
Harry herceg ultimátumot kapott Meghan Markle-től
Forrás: Getty Images Europe

Meghan Markle nem akarja Katalin hercegnét Harry herceg közelében látni

„Meghan nem finomkodott: azt akarja, hogy Kate teljesen eltűnjön az életükből” – fogalmazott egy forrás. Állítólag Meghan Markle veszélyesnek tartja, hogy Harry nosztalgiával gondol Katalin hercegnére, úgy érzi, ez gyengíti a férjét.

Harry herceg számára a helyzet különösen fájdalmas, mert a királyi családból Katalin volt az egyetlen, aki hosszú ideig tartotta vele a kapcsolatot. A herceg májusban a BBC-nek adott interjúban még arról beszélt, szeretne kibékülni apjával, III. Károllyal, de az nem veszi fel a hívásait. Mélyen nyomasztotta az is, hogy Katalin is így tett.

Bennfentesek szerint Meghan Markle régóta nehezen viseli Kate Middleton népszerűségét és kifogástalan imázsát. „Katalin hercegné rajongótáborát is irigyli, de nagyon féltékeny is. Úgy érzi, Harry fiatalon vonzódott Katalinhoz” – mondta egy hollywoodi forrás.

A két hercegné kapcsolata sosem volt felhőtlen. Meghan Markle 2021-ben Oprah Winfreynek azt mondta: az esküvője előtt Katalin hercegné sírásra fakasztotta. Első találkozásaikat Vilmosékkal kényelmetlennek írta le.

Források szerint Meghan Markle ellenségeskedése a bizonytalanságából fakad. Új imázst szeretne építeni, elismert életmódguru akar lenni – hasonlóan Gwyneth Paltrow-hoz, aki a színészkarrierje után megalapította a Goopot. Csakhogy Meghan mögött nem áll Oscar-díj és A-listás filmes múlt, ráadásul a királyi család rajongói közel sem tisztelik annyira, mint Katalin hercegnét.

