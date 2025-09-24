Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 24., szerda Gellért, Mercédesz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kutatás

Tudósok kimutatták, melyik két életévben a leglátványosabb az öregedés — Figyelj, te sem úszod meg!

Mutatjuk azt a két évet, amikor gyorsabban öregszünk.
Moment RF - Photo by Alex Tihonov
kutatás életkor életév öregedés egészség életmód
Kővári F. Luca
2025.09.24.
Te hogy állsz a születésnapoddal? Legtöbbször várod? Van kettő, amit biztosan nem fogsz, ugyanis tudósok megállapították, melyik az a két életév, amikor a leglátványosabbak az öregedés jelei.

Úgy érzed, örök ifjú vagy, és csak néhány születésnapodtól tartasz...a 30-tól, a 40-től és az 50-től? Akkor lehet, hogy nem örülsz a legújabb kutatási eredményeknek, amelyek szerint van két bűvös életkor, amelyben sokkal látványosabbak az öregedés jelei,mint máskor, és nem egyik sem kerek évszám... Ha érdekel, hogy még hány éved van hátra a legkritikusabb életkorokig, akkor jó helyen jársz, máris mutatjuk!

az öregedés jelei két életkorban
Most lerántjuk a leplet! Ebben a két életévben a leglátványosabb az öregedés a kutatók szerint
Forrás: Image Source

A kutatók megállapították melyik két évben a leglátványosabbak az öregedés jelei

Nézzük, hogy melyik az a két legkritikusabb életév, amit biztosan kevésbé fogsz várni, legalábbis a kutatás alapján. A Stanford Egyetem kutatói 108 25 és 75 év közötti életkorú emberen végeztek kutatást, amelynek során biológiai mintákat (vér, széklet, bőr, száj és orrkenetet) vizsgáltak meg. 

Azt az eredményt kapták, hogy a 44. és 60. év körül óriási változások történnek az emberi szervezetben, és ilyenkor a legdrasztikusabbak az öregedés jelei. 

Ezzel a Stanford Egyetem kutatói megcáfolták azt az eddig közismert tényt, hogy az ember az idő előrehaladtával egyenletesen öregszik. Jó hír, hogy azt is kimutatták, hogy a biológiai kor nem feltétlenül annyi, mint amennyi az életkorunk. Tehát lehet, hogy te 38 éves vagy a születési időd alapján, de a tested még csak 34. Ezért lehetséges, hogy te nem 44 évesen öregszel majd drasztikusan, hanem csak 48 évesen.

Mi lehet az oka, hogy 44. és 60. év körül vannak a hanyatlási csúcsok?

A tudósok szerint számos oka van annak, hogy miért ezekben az életkorokban látszanak jobban az öregedés jelei, amelyek a következők lehetnek:

  • kevesebb mozgás és aktivitás
  • lassuló anyagcsere — különösen a szénhidrátokat emészti nehezebben a szervezet
  • megnő a betegségek kockázata
  • romlik a közérzet
  • a szervezet bizonyos ételeket már nehezebben dolgoz fel (pl. koffein, alkohol)
  • csökken a bőr és az izmok rugalmassága

Mit tehetsz az öregedés lassításáért és a fiatalos testért?

Néhány egyszerű praktikával és némi napi szintű odafigyeléssel már fiatalkorodtól támogathatod a szervezetedet — lássuk, melyek ezek:

1. Figyelj oda a mozgásra! Már napi negyed óra séta is csodákat tesz a vérkeringéssel.

2. Igyál elegendő folyadékot — lehetőleg vizet.

3. Fogyassz egészséges ételeket!

4. Aludj legalább napi 7- 8 órát!

5. Tedd le az alkohol — még kis mennyiségben sem egészséges, és felgyorsítja az öregedési folyamatokat.

6. Erősítsd az immunrendszeredet vitaminokkal és ásványi anyagokkal — elsősorban az elfogyasztott ételekkel vidd be, ami szükséges.

7. Hagyj fel a koffeines italok fogyasztásával!

8. Elő a súlyzókkal, és dolgozz a meglévő izomtömeged megtartásáért, vagy ha eddig nem tetted, építs rugalmas izmokat!

Ha már fiatalon is odafigyelsz az egészséges életmódra, lassíthatod a testedben zajló öregedési folyamatokat, és tovább maradhatsz fiatal!

 

Nincs mit szégyellned - Így változik a női test az évek előrehaladtával

Még 40 felett is csak a tökéletes női testet hajszoljuk, miközben a változókor ott kopogtat teljesen más örömökkel, kihívásokkal és megélésekkel teli időszakot ígérve.

Új fitnesztrend, ami lassítja az öregedést: ez a 30 perces japán gyaloglás

Nem szeretsz edzőterembe járni, de nem akarsz lemondani az egészségről? Próbáld ki a japán gyaloglást: 30 perc, ami felturbózza a tested és a lelked.

Így öregszik az arc botoxszal és anélkül: egypetéjű ikerpáron tesztelték az injekció hatását − FOTÓK

Képzeld el, hogy van egy egypetéjű ikerpár, akik közül az egyik már 20 éve botoxoltat, míg a másik természetesen öregszik, és most megmutatjuk a különbséget köztük.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu