Tudósok kimutatták, melyik két életévben a leglátványosabb az öregedés — Figyelj, te sem úszod meg!

Úgy érzed, örök ifjú vagy, és csak néhány születésnapodtól tartasz...a 30-tól, a 40-től és az 50-től? Akkor lehet, hogy nem örülsz a legújabb kutatási eredményeknek, amelyek szerint van két bűvös életkor, amelyben sokkal látványosabbak az öregedés jelei,mint máskor, és nem egyik sem kerek évszám... Ha érdekel, hogy még hány éved van hátra a legkritikusabb életkorokig, akkor jó helyen jársz, máris mutatjuk!

Most lerántjuk a leplet! Ebben a két életévben a leglátványosabb az öregedés a kutatók szerint

Forrás: Image Source

A kutatók megállapították melyik két évben a leglátványosabbak az öregedés jelei

Nézzük, hogy melyik az a két legkritikusabb életév, amit biztosan kevésbé fogsz várni, legalábbis a kutatás alapján. A Stanford Egyetem kutatói 108 25 és 75 év közötti életkorú emberen végeztek kutatást, amelynek során biológiai mintákat (vér, széklet, bőr, száj és orrkenetet) vizsgáltak meg.

Azt az eredményt kapták, hogy a 44. és 60. év körül óriási változások történnek az emberi szervezetben, és ilyenkor a legdrasztikusabbak az öregedés jelei.

Ezzel a Stanford Egyetem kutatói megcáfolták azt az eddig közismert tényt, hogy az ember az idő előrehaladtával egyenletesen öregszik. Jó hír, hogy azt is kimutatták, hogy a biológiai kor nem feltétlenül annyi, mint amennyi az életkorunk. Tehát lehet, hogy te 38 éves vagy a születési időd alapján, de a tested még csak 34. Ezért lehetséges, hogy te nem 44 évesen öregszel majd drasztikusan, hanem csak 48 évesen.

Mi lehet az oka, hogy 44. és 60. év körül vannak a hanyatlási csúcsok?

A tudósok szerint számos oka van annak, hogy miért ezekben az életkorokban látszanak jobban az öregedés jelei, amelyek a következők lehetnek:

kevesebb mozgás és aktivitás

lassuló anyagcsere — különösen a szénhidrátokat emészti nehezebben a szervezet

megnő a betegségek kockázata

romlik a közérzet

a szervezet bizonyos ételeket már nehezebben dolgoz fel (pl. koffein, alkohol)

csökken a bőr és az izmok rugalmassága

Mit tehetsz az öregedés lassításáért és a fiatalos testért?

Néhány egyszerű praktikával és némi napi szintű odafigyeléssel már fiatalkorodtól támogathatod a szervezetedet — lássuk, melyek ezek: