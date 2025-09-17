Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda

Őszi dekorációs csecsebecsék, amelyek segítenek elengedni a nyarat

Shutterstock - Vera Prokhorova
lakberendezés dekoráció ősz
Nagy Kata
2025.09.17.
Az évszakváltás egyik legjobb része, hogy végre fürdőzhetünk azokban az őszi dekorációs apróságokban, amik garantáltan jobb kedvre derítenek egy zimankósabb nap után.

Már tele vannak a boltok a legújabb őszi dekorációs újdonságokkal, mi pedig boldogan válogatunk közöttük. Öltöztesd te is a lakásodat őszbe, és hangolódj rá az új évszakra. 

Őszi dekoráció
Már alig vártuk az őszi dekorációs újdonságokat. 
Forrás: Shutterstock

5 must have őszi dekoráció

Már az utolsókat rúgja a nyár és bár még vannak meleg napok, lassan, de annál biztosabban beköszönt az ősz a maga színes leveivel, hűvöskés reggeleivel és pumpkin spice lattéjával. 

Nekünk pedig vegyes érzéseink vannak: bár siratjuk az örökké tartó nappalokat, a koktélokat a teraszon és a fesztiválszezont, ugyanakkor örülünk annak, hogy régi barátként köszönthetjük újra a trendi blézereket, a bekuckózós programokat és az őszi dekorációs tárgyakat. 

Hiszen mit is ér az ősz pár cuki, tökös kellék, vagy egy-két új meleg takaró nélkül? Mutatjuk, idén miből érdemes válogatni! 

1. Tök alakú üvegtégely 

Tök alakú üvegtégely 6 995 Ft
Forrás: www2.hm.com

Oké, be kell látnunk hogy ez a tégely tipikus not a must but a need: aranyos, szép és közepesen haszontalan. De ellen lehet állni neki? Dehogy lehet! 

2. Pumpkin spice illatosító pálcák

Pumpkin spice illatosító 13 995 Ft
Forrás: www.zara.com

Nincs is annál jobb, amikor belépsz a lakásodba a hidegből és kellemes otthonillat fogad. Ha ez az illat ráadásul a kedvenc kávédra emlékeztet, az hatalmas pluszpont. 

3. Ledlámpa

Ledlámpa 9 990 Ft
Forrás: www.butlers.hu

Nincs őszi lakberendezési hullám gombák nélkül, ez a ledlámpa pedig amellett, hogy elképesztően aranyos, még nagyon hangulatos fényt is ad. 

4. Kerámia étkészlet

Étkészlet 64 590 Ft
Forrás: www.bonami.hu

Kevés dolog hozza meg olyan gyorsan az őszi hangulatot, mint egy tál finom, forró leves – pláne, ha ilyen gyönyörű tálakból szürcsölhetjük!

5. Takaró

Takaró 6 990 Ft
Forrás: Forrás: www.ikea.com

Az utolsó őszi essential egy igazán puha, meleg takaró, ami alatt elbújhatsz a világ elől és a belevetheted magad a kedvenc könyvedbe. 

