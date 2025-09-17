Őszi dekorációs csecsebecsék, amelyek segítenek elengedni a nyarat

Már tele vannak a boltok a legújabb őszi dekorációs újdonságokkal, mi pedig boldogan válogatunk közöttük. Öltöztesd te is a lakásodat őszbe, és hangolódj rá az új évszakra.

Már alig vártuk az őszi dekorációs újdonságokat.

5 must have őszi dekoráció

Már az utolsókat rúgja a nyár és bár még vannak meleg napok, lassan, de annál biztosabban beköszönt az ősz a maga színes leveivel, hűvöskés reggeleivel és pumpkin spice lattéjával.

Nekünk pedig vegyes érzéseink vannak: bár siratjuk az örökké tartó nappalokat, a koktélokat a teraszon és a fesztiválszezont, ugyanakkor örülünk annak, hogy régi barátként köszönthetjük újra a trendi blézereket, a bekuckózós programokat és az őszi dekorációs tárgyakat.

Hiszen mit is ér az ősz pár cuki, tökös kellék, vagy egy-két új meleg takaró nélkül? Mutatjuk, idén miből érdemes válogatni!

1. Tök alakú üvegtégely

Tök alakú üvegtégely 6 995 Ft

Oké, be kell látnunk hogy ez a tégely tipikus not a must but a need: aranyos, szép és közepesen haszontalan. De ellen lehet állni neki? Dehogy lehet!

2. Pumpkin spice illatosító pálcák

Pumpkin spice illatosító 13 995 Ft

Nincs is annál jobb, amikor belépsz a lakásodba a hidegből és kellemes otthonillat fogad. Ha ez az illat ráadásul a kedvenc kávédra emlékeztet, az hatalmas pluszpont.

3. Ledlámpa

Ledlámpa 9 990 Ft

Nincs őszi lakberendezési hullám gombák nélkül, ez a ledlámpa pedig amellett, hogy elképesztően aranyos, még nagyon hangulatos fényt is ad.

4. Kerámia étkészlet

Étkészlet 64 590 Ft

Kevés dolog hozza meg olyan gyorsan az őszi hangulatot, mint egy tál finom, forró leves – pláne, ha ilyen gyönyörű tálakból szürcsölhetjük!

5. Takaró

Takaró 6 990 Ft

Az utolsó őszi essential egy igazán puha, meleg takaró, ami alatt elbújhatsz a világ elől és a belevetheted magad a kedvenc könyvedbe.