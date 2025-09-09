Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd

Csempét az ágy mögé? 2025 legmerészebb hálószobatrendje

Gyüre Bernadett
2025.09.09.
Ha azt hitted, hogy a hálószobatrendek már nem tudnak meglepni, akkor most kapaszkodj meg! Idén a csempéből készült ágytámla a legújabb trend – és igen, jól látod, már nemcsak a fürdőben vagy a konyhában bukkan fel, hanem a hálószobában is, ahol a pihenésé a főszerep.

2025 egyik legnagyobb lakberendezési húzása egyértelműen ez a csempéből készült ágytámla lesz, ami ugyan odavonzza a tekinteteket, de korántsem biztos, hogy olyan praktikus, mint amennyire szép is. Egyszerre sugároz luxust és hökkent meg, hiszen teljesen átformálhatja a hálószobád hangulatát. Ez a trend azonban nem minden ízlésnek kedvez, hiszen nem túl hétköznapi, amitől többen is ódzkodhatnak. Azonban ha te azok közé tartozol, akik már megunták a szokásos, unalmas kárpitokat, akkor inspirálódj a cikkünkből!

Már csempéből is készülhet menő ágytámla
Forrás:  Instagram

Ágytámla csempéből? Miért is ne?

A csempe említésére biztosan neked is elsőre a fürdőszoba ugrik be vagy esetleg a konyha, ahol még mindig sokan ragaszkodunk a klasszikus lapocskákhoz. Eljött az idő, hogy elképzeljük ezt a burkolóóanyagot egy teljesen más környezetben, ahol a hansúly a stíluson van. A lakberendezés imád minket meglepni – neked is megvannak a túlságosan letisztult, fehér lakások vagy a gótikus otthonok? Most ezekhez csatlakozik a csempének a legújabb funkciója, miszerint innentől ágytámlaként is szolgál. Azt meg tudjuk ígérni, hogy ez az új megoldás sokak kedvence lesz, azonban ne egyből a nagyi tarka fürdőszobájára gondolj!

Miért imádjuk?

  • Egyedi hangulat: sokaknak van fa- vagy kárpitozott ágytámlájuk, de vajon ki mondhatja el magáról, hogy az övé csempéből készült? Garantáltan minden tekintetet magára vonz, amint valaki meglátja!
  • Színek és minták véget nem érő tárháza: régen a csempék többnyire unalmasak voltak sablonos mintákkal és kevés színválasztékkal. Ma viszont ez már a múlté! Gondolj inkább a színes mozaikokra, a márványhatású lapokra vagy akár a kézzel festett különlegességekre.
  • Tartósság: sokkal időtállóbb, mint bármely más anyagból készült ágytámla, mert csak letörlöd és újra ragyogni fog, így nem kell pár havonta egyeztetned a kárpittisztítóval.
  • Luxusérzet: egy jól kiválasztott csempe azt a hatást eredményezheti, mintha minden este egy öt csillagos hotelben aludnál.

Kinek ajánljuk?

Ez a trend egyértelműen inkább azoknak való, akik kedvelik a kicsit extrém, nem mindennapi megoldásokat és szeretnek eltérni a már megszokott lakberendezési katalógusoktól. Ha a bohém, színes dolgok állnak hozzád közel, akkor a vibráló mediterrán csempék lesznek a legjobb választás számodra, ha pedig valami minimalistában gondolkozol, akkor is bátran ajánljuk, hiszen egy hófehér, fényes lapokból álló ágytámla extrán modern és letisztult hangulatot ad a szobának, miközben kecses is marad.

Mire figyelj oda?

  • Kényelem: be kell látni, hogy nem nyújt olyan komfortot, mint egy puha ágytámla, de ha teszel elé néhány nagyobb méretű párnát, akkor nemcsak a szobát dobod fel, hanem a hátadnak is kedvezel vele!
  • Hőérzet: a csempe hidegebb anyag, így lehet, hogy  télen nem lesz túl kellemes nekidőlni egy hosszú, fárasztó nap után.
  • Összeszerelés: míg egy sima ágytámlát bárki össze tud rakni, addig a csempe felhelyezéséhez szakemberre van szükség.

