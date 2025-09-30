Nem álom többé a saját lakás: így érvényesülhetsz egyedülálló, fiatal nőként

Ritka az a szerencsés élethelyzet, hogy az ember bankszámláján milliók álljanak és csak a tökéletes lakás vagy ház kiválasztásán múljon, hogy megvehesse álmai otthonát. Bár eddig is számos sikeres, állami otthonteremtési program indult, ezek főként családoknak és házaspároknak szóltak. Szeptember 1-jén viszont elstartolt az Otthon Start Program, ami végre lehetőséget kínál azoknak az elsőlakás-vásárlóknak is, akik nem élnek házasságban és még nem tartanak a családalapításnál. Ezzel az új, államilag támogatott hitellel az egyedülálló, fiatal nők előtt is megnyílt a lehetőség, hogy albérletből vagy a szülői házból saját lakásba költözhessenek.

Új távlatok nyíltak az egyedülálló, fiatal nők számára az Otthon Start Programnak hála.

„Az Otthon Start Programmal a saját lakásunk törlesztőjét fizethetjük egy albérlet áráért"

Az Otthon Start Program előnyeiről és részleteiről dr. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszélt a Borsnak, kiemelve, hogy ez a fix 3%-os hitel hatalmas lehetőség a fiatal nőknek.

Az Otthon Start konstrukciója tényleg nagyon kiszámítható. Tudjuk azt, hogy mi fog történni a következő 25 évben, azt is, hogy ez fix 3 százalék, mindenki tud kalkulálni. Itt nincs olyan kockázat, ami annak idején a devizahiteleknél volt. Ott egy teljesen kiszámíthatatlan környezet alakult ki, tehát ez egy stabil, kiszámítható, tűpontos számítás a fiataloknak

– hangsúlyozta a Borsnak dr. Koncz Zsófia.

Az Otthon Start hitelhez csupán 10% önerő szükséges, és azt is lehet fedezni munkáshitelből vagy babaváróból.

A családalapításra nyitott nőket is segíti az Otthon Start

Az államtitkár kitért arra is, hogy az Otthon Start Program egyik nagy előnye a kombinálhatóság.

Azaz ha a fiatal nő úgy dönt, hogy nyitott a családalapításra és akár már meg is lépné, ha lenne saját ingatlanja, felveheti a hitelt a CSOK plusszal, munkáshitellel vagy babaváróval együtt is.

Ráadásul, ha valaki egyedül nem jogosult a 3%-os hitel felvételére, bevonhatja adóstársnak szüleit vagy házastársát is. Sok olyan fiatal nő van, aki bár még nem házas, párja már van és komolyan terveznek. Egy ilyen élethelyzetben is kiváló lehetőség az Otthon Start, kombinálva a CSOK plusszal vagy falusi CSOK-kal, hiszen ha később jön a baba, visszatérítést kaphat a pár és egy nagyobb otthonban gondolkozhatnak

– tette hozzá a Borsnak a családokért felelős államtitkár.