A lakásvásárlás csapdái: 4 trükk, amivel az ingatlanosok megpróbálnak átverni

Lakásvásárláson gondolkozol? Íme egy ingyenes tanácsadás azokról a trükkökről, amiket az ingatlanosod sosem mondana el neked.

Fontos, hogy ne dőljünk be az ingatlanosok trükkjeinek lakásvásárláskor

Forrás: Shutterstock

A lakásvásárlás buktatói, avagy 4 mocskos trükk az ingatlanosok tarsolyából

Először is szeretnénk leszögezni, hogy egyáltalán nem azt próbáljuk sugallni, hogy minden ingatlanos sunyi és rosszindulatú, de érdemes körültekintőnek lenni, ha lakásvásárlást tervezünk, hiszen nem biztos, hogy az értékesítők feltétlenül a mi érdekeinket nézik.

Ezek miatt fordulhat elő, hogy már a hetedik „kihagyhatatlan ajánlat” is egy penészes, liftaknára néző kis lyuk, amit maximum a csótányok neveznének otthonnak.

Lássuk hát, milyen kis trükköket próbálnak bevetni az ingatlanosok, amiket kikerülve könnyebben találhatod meg álmaid ingatlanát.

1. A látószög

Kezdjük mindjárt a hirdetéseknél: meg van a maga átka annak, hogy már mindenki zsebében ott lapul egy mini számítógép és így a széles látószögnek hála hatalmas, tágas lakásokról csak élőben derül ki, hogy valójában még egy személynek is meglehetősen szűkösek. Persze te már addigra beleszerettél a tökéletes otthonba, ami sajnos sosem létezett.

2. A felújítás

Láttál már olyan hirdetést, amiben leírják, hogy a villanyvezetékekhez utoljára az előző évszázadban nyúlt szakember és a gázkonvektor vagy működik, vagy nem? Pedig a lakásvásárlás buktatói közé tartoznak azok a ferdítések, ahol frissen felújított, tökéletes állapotú ingatlanokat kínálnak. Ha jót akarsz magadnak, vásárlás előtt mindig nézesd meg szakemberekkel.

3. A festés

Szinte minden eredeti állapotában van a lakásban, de olyan frissen van festve, hogy még meg sem száradt? Több, mint gyanús. Tisztasági festéssel ugyanis remekül el lehet rejteni az olyan buktatókat, mint a penész, vagy a málló vakolat.

4. A környék

Imádják hangoztatni az ingatlanhirdetésekben a fejlődő környék kifejezést, de hogy mit jelent ez a valóságban? Port, szemetet és reggel 6-tól este 8-ig fúró munkásokat. Biztos, hogy kell ez neked?