Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 4., csütörtök Rozália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
agyműködés

Kutatók bizonyították: ha ilyen parfümöt használsz, megnőhet az agykapacitásod

Shutterstock - Ollyy
agyműködés parfüm egészségügyi hatások demencia
Life.hu
2025.09.04.
Tudományosan alátámasztották, hogy létezik egy illat, amely növelheti az agy térfogatát, és még a demenciát is megelőzheti. De melyik parfüm képes ilyen csodákra?

A Kiotói Egyetem és a japán Cukubai Egyetem kutatói 50 nő bevonásával tesztelték, hogy milyen hatást gyakorolhat az agykapacitásra egy adott illat rendszeres használata. A vizsgálat során 28 nő ruhájára egy speciális rózsaillatú parfümöt fújtak, 22 önkéntes ruhájára pedig sima vizet locsoltak. Ezután MRI vizsgálatnak vetették alá a résztvevők agyát, és kiderült, hogy a rendszeresen rózsaillatot szagoló nők szürkeállománya növekedésnek indult. De mit jelent ez a gyakorlatban?

A rózsaillatú parfüm megnövelheti az agyunk térfogatát
A rózsaillatú parfüm megnövelheti az agyunk térfogatát
Forrás:  Getty Image

Rózsaillatú parfümökkel vehetjük fel a harcot az agysorvadás ellen

Bár az agytérfogat növekedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy azonnal zsenikké változtak a lányok, az biztos, hogy a demencia elleni küzdelemben hatalmas áttörést jelenthet, ha bizonyítani tudják, hogy egyes parfümök használata javíthatja a memóriát és a kognitív teljesítőképességet.

Ez a tanulmány az első, ami kimutatta, hogy egy adott illat folyamatos belélegzése megváltoztathatja az emberek agyának szerkezetét.

 - árulták el a kutatók a vizsgálatról a ScientAlertben megjelent tanulmányban. Ezzel egy másik tudományos tézis is bizonyítást nyert: korábban ugyanis a tudósok arra a megállapításra jutottak, hogy a szaglásprobléma a kognitív képességekre is hatással lehet. Az Azertag beszámolója szerint az ázsiai kutatócsoport most arra keresi a választ, hogy milyen módon tudnának egy olyan parfümöt kifejleszteni, ami hatékonyan segíthetné megelőzni az Alzheimer-kór kialakulását.

A jelenlegi tanulmány eredménye arra utal, hogy a rózsaillatú olajok és parfümök belélegzése megelőzheti az agysorvadást és megelőzheti a demenciát. Hosszú távon szeretnénk kifejleszteni egy olyan parfümöt, amely kifejezetten a demencia megelőzésére használhatnának az emberek.

- foglalta össze a gondolatait a kutatást vezető professzor a lapnak.

Elindult az első magyar demencia diagnosztikai központ a Liv Duna Medical Centerben

Végre Magyarországon is lehetősége nyílik rá az orvosoknak, hogy korán felismerjék és megelőzzék az Alzheimer-kórt. A Liv Duna Medical Centerben ugyanis neurokognitív központ nyílt.

Se csodavitamin, se meditáció nem kell ahhoz, hogy 60 felett is penge legyen az agyad: ez a hobbi a fiatalság titka

Egy friss tanulmány szerint van egy hobbi, ami többet tesz a mentális egészségért, mint bármelyik étrendkiegészítő. Nem kell hozzá más, csak heti pár óra – és egy kis merészség.

Így legyen tartósabb a parfümöd, mint bármelyik románcod: 5 tipp, hogy egész nap illatozz

A parfümöd gyorsabban elillan, mint az életkedved hétfő reggel? Akkor mutatunk pár tippet, amivel le sem tudod majd vakarni magadról az illatfelhőt és vele együtt a bókokat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu