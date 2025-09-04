Kutatók bizonyították: ha ilyen parfümöt használsz, megnőhet az agykapacitásod

A Kiotói Egyetem és a japán Cukubai Egyetem kutatói 50 nő bevonásával tesztelték, hogy milyen hatást gyakorolhat az agykapacitásra egy adott illat rendszeres használata. A vizsgálat során 28 nő ruhájára egy speciális rózsaillatú parfümöt fújtak, 22 önkéntes ruhájára pedig sima vizet locsoltak. Ezután MRI vizsgálatnak vetették alá a résztvevők agyát, és kiderült, hogy a rendszeresen rózsaillatot szagoló nők szürkeállománya növekedésnek indult. De mit jelent ez a gyakorlatban?

A rózsaillatú parfüm megnövelheti az agyunk térfogatát

Rózsaillatú parfümökkel vehetjük fel a harcot az agysorvadás ellen

Bár az agytérfogat növekedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy azonnal zsenikké változtak a lányok, az biztos, hogy a demencia elleni küzdelemben hatalmas áttörést jelenthet, ha bizonyítani tudják, hogy egyes parfümök használata javíthatja a memóriát és a kognitív teljesítőképességet.

Ez a tanulmány az első, ami kimutatta, hogy egy adott illat folyamatos belélegzése megváltoztathatja az emberek agyának szerkezetét.

- árulták el a kutatók a vizsgálatról a ScientAlertben megjelent tanulmányban. Ezzel egy másik tudományos tézis is bizonyítást nyert: korábban ugyanis a tudósok arra a megállapításra jutottak, hogy a szaglásprobléma a kognitív képességekre is hatással lehet. Az Azertag beszámolója szerint az ázsiai kutatócsoport most arra keresi a választ, hogy milyen módon tudnának egy olyan parfümöt kifejleszteni, ami hatékonyan segíthetné megelőzni az Alzheimer-kór kialakulását.

A jelenlegi tanulmány eredménye arra utal, hogy a rózsaillatú olajok és parfümök belélegzése megelőzheti az agysorvadást és megelőzheti a demenciát. Hosszú távon szeretnénk kifejleszteni egy olyan parfümöt, amely kifejezetten a demencia megelőzésére használhatnának az emberek.

- foglalta össze a gondolatait a kutatást vezető professzor a lapnak.