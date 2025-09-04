Így legyen tartósabb a parfümöd, mint bármelyik románcod: 5 tipp, hogy egész nap illatozz

Hiába a legdrágább parfüm, ha már délben elillan az illatfelhő. De nyugi, ha megfogadod a tanácsainkat, akár még a low-budget termékek is kitartanak egész nap.
Egy személyiséghez passzoló, karakteres, de semmiképp sem zavaró parfüm már félsiker – pláne, ha nem illan el abban a minutumban, ahogy elhagyod a lakást.
Pedig a parfümök tartósságának kimaxolása nem egy ördöglakat, csupán nem elég, ha belefújsz egyet a levegőbe, átsétálsz rajta és bízol a legjobbakban.
Most megmutatjuk, hogyan legyen tartós a parfümöd, neked pedig csak annyi a dolgod, hogy élvezd a véget nem érő bókokat!
Nem győzzük eléggé hangsúlyozni a hidratáltság fontosságát, hiszen ha a bőröd felvehetné a versenyt a Szaharával, ne csodálkozz, ha nem marad meg rajta az illat. Kell, hogy valami tapadó felületet képezz a bőrödön, így első lépésként hidratálj, mintha az életed múlna rajta! Legyen testápoló, folyékony hidratáló, vagy illatmentes olaj, bármelyik tökéletesen teszi a dolgát.
Nem kell, hogy egy fél üveg parfümöt magadra locsolj, a kulcs a pulzuspontokon van: a nyak, a csukló, a könyökhajlat és a fül mögötti rész. Ezeken a helyeken a testhő fokozza az illat terjedését, ezáltal tartósabbá téve a hatást. De vigyázz: ne dörzsöld össze a csuklóidat, mert ezzel szétbombázod az illatmolekulákat, így csökkentheted a tartósságot.
Olykor még a legjobb női parfümnek is kellhet egy kis támogatás: nem véletlenül van sok parfümnek testpermet, tusfürdő, vagy testápoló verziója. Ha ezeket együttesen használod, a rétegek úgy összekapaszkodnak, mint a lapkasajt darabjai és egész nap kitartanak.
Való igaz, hogy a bőrön érvényesül legjobban az illat, de ha egy keveset fújsz a ruhádra is, a szövetek megőrzik az aromát és még másnap reggel sem eresztik. A szatén és selyem anyagokra viszont sose fújj, mert foltot hagyhat a parfüm.
Ha igazán tartós illatot szeretnél, akkor a zuhanyzás utáni, nedves bőrödet célozd meg, így sokkal mélyebben beleül a bőrödbe az illat.
