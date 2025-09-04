Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 4., csütörtök Rozália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépségtipp

Így legyen tartósabb a parfümöd, mint bármelyik románcod: 5 tipp, hogy egész nap illatozz

Shutterstock - Andrii Medvediuk
szépségtipp parfüm illat
Nagy Kata
2025.09.04.
A parfümöd gyorsabban elillan, mint az életkedved hétfő reggel? Akkor mutatunk pár tippet, amivel le sem tudod majd vakarni magadról az illatfelhőt és vele együtt a bókokat!

Hiába a legdrágább parfüm, ha már délben elillan az illatfelhő. De nyugi, ha megfogadod a tanácsainkat, akár még a low-budget termékek is kitartanak egész nap.

fiatal nő illatfelhőt fúj magára
Az illatfelhő tartóssága szempontjából fontos az időzítés. 
Forrás: Shutterstock

Tartós illat? 5 tipp, hogy egész nap érződjön a parfümöd

Egy személyiséghez passzoló, karakteres, de semmiképp sem zavaró parfüm már félsiker – pláne, ha nem illan el abban a minutumban, ahogy elhagyod a lakást. 

Pedig a parfümök tartósságának kimaxolása nem egy ördöglakat, csupán nem elég, ha belefújsz egyet a levegőbe, átsétálsz rajta és bízol a legjobbakban.

 Most megmutatjuk, hogyan legyen tartós a parfümöd, neked pedig csak annyi a dolgod, hogy élvezd a véget nem érő bókokat!

1. A hidratálás 

Nem győzzük eléggé hangsúlyozni a hidratáltság fontosságát, hiszen ha a bőröd felvehetné a versenyt a Szaharával, ne csodálkozz, ha nem marad meg rajta az illat. Kell, hogy valami tapadó felületet képezz a bőrödön, így első lépésként hidratálj, mintha az életed múlna rajta! Legyen testápoló, folyékony hidratáló, vagy illatmentes olaj, bármelyik tökéletesen teszi a dolgát. 

2. Az elhelyezés 

Nem kell, hogy egy fél üveg parfümöt magadra locsolj, a kulcs a pulzuspontokon van: a nyak, a csukló, a könyökhajlat és a fül mögötti rész. Ezeken a helyeken a testhő fokozza az illat terjedését, ezáltal tartósabbá téve a hatást. De vigyázz: ne dörzsöld össze a csuklóidat, mert ezzel szétbombázod az illatmolekulákat, így csökkentheted a tartósságot. 

3. A rétegezés

Olykor még a legjobb női parfümnek is kellhet egy kis támogatás: nem véletlenül van sok parfümnek testpermet, tusfürdő, vagy testápoló verziója. Ha ezeket együttesen használod, a rétegek úgy összekapaszkodnak, mint a lapkasajt darabjai és egész nap kitartanak. 

4. A ruha 

Való igaz, hogy a bőrön érvényesül legjobban az illat, de ha egy keveset fújsz a ruhádra is, a szövetek megőrzik az aromát és még másnap reggel sem eresztik. A szatén és selyem anyagokra viszont sose fújj, mert foltot hagyhat a parfüm.

5. Az időzítés

Ha igazán tartós illatot szeretnél, akkor a zuhanyzás utáni, nedves bőrödet célozd meg, így sokkal mélyebben beleül a bőrödbe az illat. 

Rosszabbak mint a nők: ezek a férfiak leggyakoribb rituáléi randi előtt

A férfiak is gyakran ugyanolyan aprólékosan készülnek a találkozókra, mint a nők. Egyeseknek még külön rituáléjuk is van a randi előtt, ami segít nekik magabiztosnak és nyugodtnak maradni.

Pajzán játékszereket árul Harry Styles - Videó

Nem egy sztárt ismerünk, aki furcsa bizniszhez adta a nevét. Most Harry Styles is csatlakozott közéjük.

Charlize Theron 50 éves lett – Meghízva, műfogakkal és festetlen hajjal is imádtuk

Az 50-et tölti, de jó néhány évet letagadhatna. Mutatjuk, hogyan vált frizuráival és kifinomult öltözködésével a változás stílusos nagykövetévé a gyönyörű Charlize Theron.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu