Se csodavitamin, se meditáció nem kell ahhoz, hogy 60 felett is penge legyen az agyad: ez a hobbi a fiatalság titka

Sokan az örök fiatalság titkát a ránctalanító szérumokban és bio spirulinában keresik. A tudomány viszont egyszerűbbet ajánl: vedd elő a régi gitárod, és kezdj el játszani. A hangszeres játék ugyanis egy olyan hobbi, amely sokkal hatékonyabb lehet az agyi öregedés lassításában, mint bármilyen keresztrejtvény vagy szókirakó.
A zenélés egyszerre veszi igénybe a hallást, a mozgáskoordinációt, a memóriát és az érzelmeket feldolgozó központokat. Olyan, mintha az agyadat edzőterembe küldenéd.
Kutatók szerint az idős zenészek – még a hobbiszinten zenélők is – jobban megértik a beszédet zajos környezetben. Ez különösen fontos időskorban, amikor a hallás és figyelem már amúgy is gyengül.
A tanulmány szerint a zenélés növeli a mentális „tartalékot”, vagyis azt az agyi kapacitást, amire akkor támaszkodsz, ha az élet előrehaladtával elkezd amortizálódni a szürkeállomány. Ez segíthet késleltetni a demencia kialakulását is.
Nem baj, ha nem voltál gyerekként konzis diák, a tanulmányok szerint a felnőttkori muzsikálás is jelentős hatással van az agyi működésre. Vagyis sosem késő megtanulni gitározni, dobolni vagy épp furulyázni – maximum a szomszédok fogják bánni.
Választhatsz aszerint is, hogy mihez van kedved illetve aszerint is, hogy miben szeretnél fejlődni.
Lényegében bármi jó, ami kihívás, élmény és rendszeres gyakorlást igényel.
Nem kell rocksztárnak lenned ahhoz, hogy profitálj a zenélésből! Heti néhány óra gyakorlás már elég ahhoz, hogy évtizedek múlva is éles elmével vegyél részt a társasági életben. És még élvezni is fogod – szemben a 2600-ik keresztrejtvénnyel.
