2025. aug. 12., kedd

Se csodavitamin, se meditáció nem kell ahhoz, hogy 60 felett is penge legyen az agyad: ez a hobbi a fiatalság titka

Csére Erik
2025.08.12.
Egy offline hobbi, amit bárki elkezdhet és bizonyítottan segít lelassítani az agy öregedését. A kutatások szerint ezzel a hobbival nemcsak a memóriád marad élesebb, de a koncentrációd és a szociális érzékenységed is szinten tudod tartani - még idősebb korban is.

Sokan az örök fiatalság titkát a ránctalanító szérumokban és bio spirulinában keresik. A tudomány viszont egyszerűbbet ajánl: vedd elő a régi gitárod, és kezdj el játszani. A hangszeres játék ugyanis egy olyan hobbi, amely sokkal hatékonyabb lehet az agyi öregedés lassításában, mint bármilyen keresztrejtvény vagy szókirakó.

hobbi, gitár, idős
A hobbi, amit nem érdemes abbahagyni. A zenélés az örök fiatalság kulcsa!
Remek hobbi! De mi történik az agyaddal, amikor zenélsz?

1. Egyszerre több agyterület aktiválódik

A zenélés egyszerre veszi igénybe a hallást, a mozgáskoordinációt, a memóriát és az érzelmeket feldolgozó központokat. Olyan, mintha az agyadat edzőterembe küldenéd.

2. Javítja a hallás utáni megértést és a kommunikációt

Kutatók szerint az idős zenészek – még a hobbiszinten zenélők is – jobban megértik a beszédet zajos környezetben. Ez különösen fontos időskorban, amikor a hallás és figyelem már amúgy is gyengül.

3. Kognitív tartalékot épít

A tanulmány szerint a zenélés növeli a mentális „tartalékot”, vagyis azt az agyi kapacitást, amire akkor támaszkodsz, ha az élet előrehaladtával elkezd amortizálódni a szürkeállomány. Ez segíthet késleltetni a demencia kialakulását is.

4. Nem baj, ha felnőttként kezded

Nem baj, ha nem voltál gyerekként konzis diák, a tanulmányok szerint a felnőttkori muzsikálás is jelentős hatással van az agyi működésre. Vagyis sosem késő megtanulni gitározni, dobolni vagy épp furulyázni – maximum a szomszédok fogják bánni.

Min tanulj zenélni, ha jót akarsz az agyadnak?

Választhatsz aszerint is, hogy mihez van kedved illetve aszerint is, hogy miben szeretnél fejlődni.

  • A zongora erősíti a két agyfélteke közti együttműködést és javítja a memóriát.
  • A gitár a finommotorikát és ritmusérzéket fejleszti.
  • A dob javítja a koordinációt és a figyelmet.
  • A fúvós hangszerek erősítik a légzést és a hallást.

Lényegében bármi jó, ami kihívás, élmény és rendszeres gyakorlást igényel.

Nem kell rocksztárnak lenned ahhoz, hogy profitálj a zenélésből! Heti néhány óra gyakorlás már elég ahhoz, hogy évtizedek múlva is éles elmével vegyél részt a társasági életben. És még élvezni is fogod – szemben a 2600-ik keresztrejtvénnyel.

