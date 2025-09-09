Megdöbbentő tudományos trükk – Ezzel a pillantással, bármit megszerezhetsz

Néha talán te is azt kívánod, hogy bárcsak tudná a párod, hogy mire gondolsz, vagy, hogy de jó lenne, ha a boltban elég lenne csak egy pillantás, és máris tudnák, hogy mit akarsz. A tudósok szerint ez lehetséges, egy bizonyos nézési módszert kell csak bevetned.

A pillantásod hossza, és iránya is sokféle jelentést hordoz a kommunikációban

Forrás: Shutterstock

Mi ez a rendkívüli pillantás?

Nem, nem kell tágra nyílt szemeket használnod, de hunyorítanod sem. Egy friss felmérést követően a kutatók meghatározták a kérés leghatékonyabb és legegyszerűbb módszerét. A tudósok 137 embert figyeltek meg, ahogy egy virtuális partnerrel közösen csak nézés segítségével egy építőkockás játékot játszottak. A megfigyelés után megszületett a felfedezés: ha a tekinteted ráirányítod valamire, majd röviden elnézel, és újra visszatekintesz a kívánt célpontra, majd ismét elfordítod a tekinteted, akkor az agy azt kérésnek értelmezi — írja a Daily Mail.

Tehát, szavak nélkül, puszta szemmozgással is elérheted azt, hogy mondjuk a pasid rájöjjön, hogy el akarod kérni a sót a vacsoránál. A kutatók azért is nagyon boldogak, mert ez a technika nemcsak a hétköznapi életben válhat hasznossá, hanem a versenysportokban, katonai hadműveleteknél vagy akár hangos gyártási folyamatoknál.

Szavak nélkül egy pillantás alatt

Ha azt mondod: „Láttam a szemében”, azzal igazából nem csak egy megérzésről beszélsz. A testbeszédünk fontos része a szemkontaktus. Tudat alatt nagyon sok jelet foghatsz valakitől, elég csupán az, ahogy rád néz. Ha sokáig nézel valakit, akkor az vonzalmat, érdeklődést válthat ki, de konfliktust is előidézhet, mivel az agresszió jele is lehet. Ha nem nézel rá valakire, akkor az elutasítást vagy megtévesztést is jelenthet. Ha beszélgetsz valakivel, a normális egyensúly, hogy nagyjából 50-70 százalék arányban nézel a szemébe és fordítod el a tekinteted. Ha balra nézel, felidézel valamit, ha jobbra, akkor valamilyen kreatív ötletet pörgetsz. Ha pedig felfelé vagy körkörösen forgatod a szemed, akkor valamilyen információt keresel az agyadban. érdekesség, hogy a nyomozókat a kihallgatásokhoz teljes mértékben kiképzik ezeknek a jeleknek a megfigyelésére és dekódolására.